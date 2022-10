Amici 22, anticipazioni 23 ottobre: scatta il bacio fra due concorrenti

Torna anche quest’oggi l’appuntamento settimanale con le anticipazioni di Amici 22, provenienti direttamente dalle registrazioni presso gli studi romani della trasmissione condotta da Maria De Filippi: le talpe di Amici News sono tornate a parlare, rivelando (quasi) tutto quello che i telespettatori vedranno nel corso della prossima puntata speciale del talent, in onda su Canale 5 domenica prossima, 23 ottobre.

Ecco dunque tutto quello che è necessario sapere sulla prossima puntata domenicale di Amici 22, fermo restando che come sempre si tratta di spifferate da parte di fan del programma e che non tutto ciò che circola online in queste ore dovrebbe essere preso come oro colato.

Le anticipazioni della puntata di Amici 22

Per il momento riguardo a questa puntata si sa che l’ospite musicale speciale sarà l’ex alunno Alex, finalista della scorsa edizione. Tra i presenti in studio anche Nek, che sarà chiamato a valutare la sfida delle cover, i Coma_Cose che presenteranno il nuovo singolo e l’étoile Eleonora Abbagnato.

Per quanto riguarda la gara cover a vincere sarà nuovamente Aaron, con una sua reinterpretazione di Can’t take my eyes off you. La gara degli inediti sarà invece vinta da Piccolo G, che come premio potrà finalmente farsi produrree il suo brano. Eleonora Abbagnato, invece, sarà chiamata ovviamente a giudicare la gara di ballo, che sarà vinta da Maddalena, Samuel e Ramon che otterranno un 8. Gli ultimi in classifica, per il resto, saranno Mattia e Asia: ancora una volta sarà il pubblico a dover scegliere se far rimanere Asia, che riuscirà per sua fortuna a mantenere il banco.

Nel corso della puntata, dove non ci sarà alcun eliminato, il pubblico assisterà inoltre ad una speciale esibizione di Giulia Stabile e Elena D’Amario, in solidarietà delle attuali battaglie delle donne iraniane.

Il bacio

Il momento di cui però tutti stanno parlando su Twitter è soprattutto un tenero scambio fra i due ballerini Mattia Zenzola (a cui è stato concesso di rientrare dopo l’infortunio della scorsa edizione) e Maddalena. Era da diversi giorni, in effetti, che i telespettatori avevano notato nel Daytime un avvicinamento fra i due che era apparso sempre più sospetto, puntata dopo puntata.

In un primo momento, si era detto che nel corso della puntata i due avessero interpretato una coreografia di latino di coppia partcolarmente sensuale, terminata la quale si sarebbero scambiati un bacio. Amici News ha poi fatto una precisazione in merito, specificando che in realtà all’esibizione di latino hanno partecipato Mattia e Megan, che si sono dati un bacio puramente “scenico”. A questo punto, Maria De Filippi avrebbe chiesto a Mattia “e questo qui?”, mostrando al danzatore una clip dove lui e Maddalena si baciavano “per davvero”. In questo modo, dunque, la produzione ha voluto confermare la nascita di una nuova coppia, dopo quella formata da Niveo e Rita.