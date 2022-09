Amici 22, anticipazioni 2 ottobre: un allievo assente, chi è

Nel pomeriggio di quest’oggi, 28 ottobre, mentre Mediaset si scusava per aver trasmesso una replica del Daytime, negli studi Elios di Roma si svolgevano le registrazioni di una nuova puntata di Amici 22. Il talent show condotto da Maria De Filippi tornerà in onda domenica 2 ottobre, con tante nuove sfide ed emozioni da regalare al fedelissimo pubblico da casa.

Come sempre, trattandosi di registrazioni in differita con il pubblico in studio presente, sono emerse online le indiscrezioni delle talpe presenti, che hanno spifferato tutto quello che è successo in puntata. Le informazioni, come sempre, vanno prese con le pinze e non tutto quello che è accaduto sarà necessariamente trasmesso su Canale 5.

Anticipazioni Amici 22, la puntata del 2 ottobre: un allievo assente

Stando alle indiscrezioni apparse su Guida Tv, l’ospite musicale speciale in trasmissione invitato da Maria De Filippi a giudicare le esibizioni dei cantanti sarà Achille Lauro, mentre la storica allieva Anbeta Toromani sarà presente per giudicare il ballo.

La puntata si aprirà con un divertente siparietto nel corso del quale si parlerà di un misterioso mazzo di fiori ricevuto dalla maestra Celentano, forse ricevuto da parte di Rudy Zerbi o da Raimondo Todaro. Successivamente si comincierà con lo show vero e proprio e la gara di inediti. Fra i pezzi presentati da Niveo, Wax e Tommy vincerà quello di quest’ultimo, con l’approvazione di Max Brigante.

Nonostante le raccomandazioni di Maria De Filippi all’esordio, ci sarà a quanto pare un provvedimento disciplinare per i ragazzi. Il motivo sarebbe che tutti i cantanti sono stati beccati ad uscire fuori dallo studio, violando le regole. Saranno coinvolti tutti tranne Aaron, che non è mai uscito dallo studio, e Niveo e Tommy, impegnati nella gara dgli inediti.

Inolte, lato danza, si assisterà all’ennesimo confronto fra la prof Celentano da una parte e la danza modern di Emanuel Lo dall’altra. Il professore, new entry di questa edizione, assegnerà un compito a Rita: il suo giudizio negativo nei confronti della ballerina scatenerà così una discussione con la temibile prof di danza classica.

Per il resto, a fine puntate non ci sarà nessun allievo eliminato. L’unico ancora in forse è il ballerino Ramon, che ha tutt’ora la maglia sospesa. I presenti, infine, hanno segnalato una defezione importante: il cantante Cricca era assente in studio, ma nessuno ha spiegato i motivi per cui non si sia fatto vedere.