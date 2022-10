Amici 22, anticipazioni 16 ottobre: ospiti, sfide e classifica

Si sono da poco concluse le registrazioni della nuova puntata di Amici 22, che andrà in onda su Canale 5 domenica 16 ottobre. Come sempre, anche questa volta, fra il pubblico erano presenti alcune talpe “inviate” della pagina Amici News, che hanno condiviso online tutte le anticipazioni del caso. Ecco dunque, in breve, tutto quello che succederà in studio al cospetto di Maria De Filippi.

Amici 22, anticipazioni del 16 ottobre: tutto quello che succederà

La prima importante anteprima è legata alla presunta presenza di Tananai, il simpatico artista ultimo classificato al Festival di Sanremo 2022 e oggi idolo delle ragazzine. L’artista ha pubblicato proprio quest’oggi il suo nuovo intenso singolo, Abissale, e Amici 22 sarà dunque la prima occasione per presentarlo dal vivo. Lo stesso Tananai, tra l’altro, ha condiviso sui social un’immagine dal dietro le quinte di Uomini e Donne: la trasmissione pomeridiana di Canale 5, infatti, viene girata negli stessi studi di Amici.

Stando alle anticipazioni, sembrerebbe che arrivi in studio anche Loredana Berté. La seconda ospite musicale sarà presente per giudicare la gara di cover fra i ragazzi: l’artista assegnerà la vittoria ad Aaron, lasciando NDG e Federica rispettivamente in seconda e terza posizione.

Lato canto vale la pena di segnalare anche il presunto risultato della sfida che ha visto scontrarsi Niveo con un altro concorrente esterno: l’ex prof Carlo di Francesco avrebbe deciso di farlo restare nella scuola.

La classifica di gradimento e il caso Asia

Su Amici News si legge anche che nel corso della puntata dovrebbe essere resa nota una nuova classifica di gradimento che vedrà in ultima posizione Piccolo G e Wax. Pare che quest’ultimo, in particolare, reagirà piuttosto male a questo pessimo risultato: chissà se a questo punto cambierà finalmente atteggiamento per piacere al pubblico?

Per il resto andrà in onda la sfida fra Asia, concorrente di questa edizione che ha imparato a ballare con i video su Youtube, e Claudia. Asia ovviamente è costantemente oggetto delle critiche della Celentano, per la quale non ha alcun talento e manca delle basi necessarie. La sfida fra le due ragazze (in mano alla scelta di Raimondo Todaro) verrà vinta da Claudia. Se Asia resterà nella scuola lo deciderà a questo punto il pubblico da casa.

La gara di ballo

In base alle anticipazioni, il voto più soddisfacente della sfida di ballo se lo dovrebbe portare a casa il ballerino Ramon, con un 8++ assegnato dal giudice esterno Jacopo Tussi. Bene anche Samu e Mattia, con un 8+ e un 8-, rispettivamente.