Amici 22, Anbeta scuote gli animi: classifica. Celentano all’attacco

Nuova classifica per i ballerini di Amici di Maria De Filippi. Sebbene siano ormai arrivati al Serale, gli allievi devono continuare a portare avanti sfide e gare giornaliere. Oggi a valutare le esibizioni dei ballerini è Anbeta Toromani. La storica e famosissima ex allieva del talent show torna spesso dove tutto ha preso inizio per dare i suoi giudizi.

Come accaduto ieri con i cantanti, tutti i ballerini del Serale si sono esibiti, uno per volta, in studio. Anbeta in video collegamento ha modo di vedere ognuno di loro esibirsi e chiaramente esprime con loro i suoi giudizi e dà anche importanti consigli. Una volta giunti in Casetta, i ballerini hanno modo di scoprire qual è la classifica finale.

L’ultimo posto non convince il pubblico e neanche lo stesso ballerino. Si tratta di Samu, il quale ammette di non condividere la valutazione di Anbeta.

“In alcuni punti secondo lei ero fuori musica, io non mi ci sento. Però ho collegato che era una cosa della coreografia, perché ci sono volte che mi muovo quando c’è silenzio e magari a lei non piace. Io non condivido”

Al contrario Gianmarco nella Casetta di Amici 22 ammette che la sua posizione, la penultima, è più che giusta, anzi lui si sarebbe messo all’ultimo posto. Il ballerino di Alessandra Celentano è consapevole di non aver fatto una delle sue migliori esibizioni. Sopra di lui c’è Maddalena, la quale fa presente che anche lei si aspettava questa posizione, in quanto nelle classifiche di Anbeta non è mai stata alta.

La ballerina di Emanuel Lo è preceduta da Isobel, Mattia, Alessio e Ramon.

Ramon

Alessio

Mattia

Isobel

Maddalena

Gianmarco

Samu

Amici 22: Alessandra Celentano propone un nuovo Guanto

Per la seconda puntata del Serale di Amici 22, Celentano propone un nuovo Guanto di sfida. Vuole vedere nuovamente in sfida Isobel contro Maddalena, che questa volta definisce un pulcino. Dopo il Guanto lanciato con delle modifiche per Wax e Aaron di Rudy Zerbi, ecco che anche la Celentano passa di nuovo all’attacco. I due insegnanti, riuniti nella stessa squadra, sono sempre molto competitivi e pronti a lanciare le loro sfide.

Maddalena, sebbene non trovi giuste le parole utilizzate dalla Celentano nella sua lettera in cui illustra il Guanto di sfida, ritiene che la sua proposta sia equa. Infatti, la ballerina di Emanuel Lo crede di poter riuscire a portare a termine la coreografia con il palo:

“La lettera… Io credo di essere unica e speciale, quindi no non ci ho riflettuto. Stiamo facendo la fattoria, prima ero la gattina, ora il pulcino. Io niente cercherò di farlo vedere. Certo è un pezzo per Isobel, ma credo sia equo, è difficile per entrambe”

Maddalena è obbiettiva e non può non notare che anche per Isobel questo Guanto di sfida richieda molto lavoro.