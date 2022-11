Sono tornati i bigliettini anonimi nei palloncini ad Amici 22! Nella puntata di oggi, 6 novembre 2022, Maria De Filippi ha annunciato il grande ritorno dei palloncini. Stavolta nessuno li scoppia, i bigliettini sono legati al filo e sono anche divisi in categorie. Ci sono i palloncini a forma di cuore che nascondono messaggi d’amore, quelli a forma di stella per i messaggi d’amicizia e poi ci sono le scimmiette, quelli con le cattiverie. Più che vere e proprie cattiverie sono delle frecciatine, ma già la prima ha colpito nel segno.

Maria ha cominciato il gioco leggendo il bigliettino di un palloncino a forma di cuore, per iniziare nel migliore dei modi. Era per Elena D’Amario e c’era scritto quanto segue: “Sono innamorato di te peccato che ci passiamo più di 10 anni, perché l’età anagrafica non conta”. La conduttrice ha invitato il mittente a dichiararsi e ad alzarsi in piedi, ed è stata ascoltata. Il bigliettino per Elena era di Samu: “Mi dichiaro, ma lo sai. Sei bellissima, stupendo. Sono viola, vero?”. La ballerina ha commentato così: “La galanteria siciliana”.

Poi è stato letto un bigliettino d’amicizia. Questo il messaggio per Samuel: “All’inizio ho avuto pregiudizi, ho avuto giudizi troppo affrettati. Ora posso affermare che sei un ragazzo che conosce la sofferenza e sa vivere con il sorriso. Questo ti renderà un grande uomo”. Il ballerino non aveva idea di chi lo avesse scritto, ma il mittente si è fatto avanti: è stato Piccolo G. Sembra nata un’amicizia in casetta.

Ed è arrivato il momento di leggere un palloncino scimmietta. La frecciatina anonima era per NDG: “Ti fai troppe paranoie, appesantisci tutto e a volte penso tu faccia determinate cose solo per apparire. Per il resto penso tu abbia talento”. NDG ci è rimasto male. Maria ha chiesto al mittente di alzarsi in piedi ma nessuno lo ha fatto. In questo caso dunque l’allievo ha preferito rimanere anonimo, ma magari salterà fuori in casetta. L’accusa a NDG non era molto leggera, sebbene Maria lo abbia invitato a non dare molto peso a queste parole.

NDG ha commentato così: “Mi dispiace per l’apparire. Ma raga in che senso? Sono fatto così, non ho veli”. Rudy Zerbi ha condannato il mittente anonimo di NDG: “Io trovo infantile non alzarsi dopo aver detto una cosa così. Può rimanere anonimo? Sì, è vero, però non c’è niente di male. Abbiamo detto finora delle critiche… Non ti ha insultato, è una cosa dura ma può aiutarti”. Alla fine l’allievo ha ammesso che a volte può risultare pesante e di esserne consapevole, ma vuole lavorarci.

Maria ha chiuso con un palloncino a forma di cuore per Gianmarco da Megan, una delle coppie di quest’anno. In realtà non era un vero messaggio d’amore, c’era scritto questo: “Non sopporto come ti fai influenzare da chi hai vicino”. Megan ha spiegato: “A volte si fa influenzare, cambia quando è con me e quando è con tutti”. Gianmarco è tornato al banco commentando così: “Ecco. La scimmietta ci doveva stare a questo palloncino”. Insomma non mancano un po’ di veleni nella scuola di Amici 22: gli allievi discuteranno dei bigliettini in casetta dopo la puntata? Si scoprirà nel corso del daytime.