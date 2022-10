Amici 22, alta tensione. Volano parolacce fra Todaro e Celentano

Nel corso della puntata di Amici 22 di quest’oggi è andato in onda l’ennesimo scontro fra Alessandra Celentano e Raimondo Todaro. I due, che litigano praticamente sempre, hanno però questa volta alzato i toni persino più del solito, concedendosi (non essendo ripresi per la puntata di domenica) più di qualche parolaccia.

Tutto nasce da un compito che Raimondo Todaro ha deciso di assegnare a Gianmarco, ballerino di Alessandra Celentano. In un primo momento, l’ennesima discussione fra i due prof è iniziata nel migliore dei modi, ma ben presto la situazione è degenerata. Todaro voleva assegnare a Gianmarco una coreografia di hip hop, nonostante fosse l’unico studente insieme ad Asia a non avere mai studiato lo stile. Alessandra Celentano ha criticato questa scelta, accusando Todaro di non aver il coraggio di mettere il ragazzo direttamente in sfida, piuttosto che metterlo in difficoltà per vederlo uscire in ogni caso. “Non ti conviene fargli fare quella coreografia. Perché tanto fa cag… lo stesso” ha a questo punto risposto, indispetttito, Todaro. La Celentano, dunque, ha replicato “Lui farà quello che gli hai dato!” scatenando la furia di Todaro che ha controbattuto, furioso “E allora non rompere le p…. se fa quello che gli ho dato!”. Il compito, alla fine, verrà comunque svolto da Gianmarco. L’unica cosa che il ballerino si augura è che quando lo eseguirà ci sarà un parere oggettivo e non soggettivo.

La discussione, ad ogni modo, non si è conclusa qui ma è proseguita ulteriormente, con Raimondo Todaro che ha allungato la mano con una bottiglietta verso la Celentano, quasi in segno di sfida. La docente di danza classica, a questo punto, si è rivolta al collega con fare minaccioso dicendogli: “Intanto, l’acqua la tiri a tua sorella, anche se stavi giocando!”.

Il secondo blocco di questo Daytime è stato dedicato ad un altro grande tema che ogni anno torna puntuale come un orologio svizzero, quello della puliizia all’interno della casetta. Nonostante le richiese di Maria De Filippi, infatti, anche quest’anno i ragazzi hanno lasciato le stanze dove dormono e vivono ogni giorno isolati dal mondo in condizioni pietose.

Nel Daytime del 26 ottobre i telespettatori hanno assistito ad un’ispezione di due signore delle pulizie rimaste sconvolte per il livello di sporcizia e disordine. Un degrado tale che la stessa produzione ha richiamato i ragazzi, obbligandoli con toni più duri del solito a risolvere il problema. Il richiamo ha generato parecchi malumori all’interno della scuola, con i concorrenti che si sono accusati a vicenda per il caos. Fra i più duri il cantante Aaron, che se l’è presa (parlandone male alle spalle) con Andre. Quest’ultimo, a quanto pare, lascia spesso le sue mutande in giro. “Fa un casino incredibile” ha commentato Aaron, imbestialito per aver dovuto occuparsi della biancheria intima del collega per l’ennesima volta.