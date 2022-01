Amici 21, Todaro: sfondone sulla Celentano, pioggia di critiche dal web

Il ballerino 35enne è oggetto di feroci attacchi per il modo in cui ha scherzato sulla collega durante la puntata di Amici e, dopo, sui social

La puntata di Amici di Maria De Filippi andata in onda domenica 23 gennaio 2022 ha visto scontrarsi due professori di ballo: Raimondo Todaro e Alessandra Celentano. I due professionisti hanno letteralmente infiammato lo studio del talent show. Il ballerino siciliano, dopo la messa in onda della puntata, ha continuato a prendere in giro la coreografa 55enne su Instagram scatenando l’ira di molti suoi seguaci. Ecco cosa ha detto e perché il suo modo di fare è stato considerato offensivo.

Raimondo Todaro, nel bel mezzo dell’ennesima lite con la sua collega Alessandra Celentano, ci è andato giù pesante. Il 35enne, dopo un’accesa discussione, ha cercato di sviare il discorso facendo una particolare richiesta alla conduttrice Maria De Filippi che non è andata per niente inosservata. Todaro, che il giorno in cui è stata registrata la puntata del programma ha fatto il compleanno, ha chiesto ironicamente a Maria di regalargli un modo per “calmare” la Celentano.

“Oggi è il mio compleanno, vorrei farle un regalo. Ho bisogno del tuo aiuto, ci servirebbe h24 un bel corteggiatore dei tuoi di Uomini e Donne che la tiene impegnata”.

In pratica il ballerino ha velatamente fatto intendere che ci vorrebbe un uomo per placare gli animi della Celentano. Il catanese ha continuato a scherzare su tutto ciò anche dopo la messa in onda della puntata sui social. Todaro ha addirittura postato su Instagram una foto palesemente modificata che ritrae la Celentano nelle vesti di tronista di Uomini e Donne. Ecco cosa ha scritto nella descrizione dell’immagine:

“Sto aprendo dei casting per Amici. Cerco un bel fidanzato per la mia cara amica Alessandra Celentano. I requisiti richiesti sono: 1- deve ritenersi più aitante di Rudy Zerbi 2- deve essere alto almeno 1.75m 3- non deve indossare collane, bracciali, orecchini né avere tatuaggi in vista, smalto alle unghie e piercing. Infine la cosa primaria 4- deve sempre dire “maestra ha ragione lei” parlarle in terza persona se fosse plurale anche meglio”.

I commenti sotto al post sono prevalentemente negativi. Alcuni ridono e si mostrano divertiti dalla gag. Moltissimi altri però, anche su Twitter, si dicono assolutamente schifati dalla misoginia insita nelle parole del ballerino. Resta da vedere se ci sarà una reazione della 55enne.

Il post di Raimondo Todaro è assolutamente imbarazzante e riprende gran parte degli stereotipi misogini che ogni giorno si cerca di abbattere, quindi è inutile riempirsi la bocca di belle parole se poi si mette like. Professionisti in primis, vergognatevi. #amici21 — Luce???? (@HikariLuci) January 23, 2022

raimondo todaro sei un essere sempre più spregevole. — esse-a????????‍???? (@saraismo) January 23, 2022

Raimondo Todaro che dopo la battuta lurida e sessista alla Cele continua a fare il ratto pure su ig e voi ridete e lo difendete solo perché è il prof dei vostri protetti.

Come direbbe una vera regina “noi donne abbiamo due palle così e non abbiamo bisogno di questo”#Amici21 pic.twitter.com/OIztpTFJkS — nicole ???? (@stanamysmile) January 23, 2022

Amici 21, scintille tra Todaro e Celentano su Mattia

Todaro e la Celentano hanno litigato a proposito di Mattia Zenzola, uno degli allievi dell’ex ballerino di Ballando con le Stelle. Il ragazzo, recentemente infortunato, rischia di venire eliminato dal talent show. Questa è la soluzione verso cui tende la Celentano, la quale pensa che se ha bisogno di cure “non può restare a scaldare il banco”. Todaro, invece, è di tutt’altra opinione e preferisce aspettare prima di prendere una decisione tanto drastica. “Finché il medico non mi dice che deve tornare a casa, io aspetto fino alla settimana prima del serale. Decido io, quello che dici tu mi scivola addosso”, ha risposto alla collega. In più il catanese, poco prima di fare la battuta incriminata, ha pregato la Celentano, di “pensare ai suoi”.