Amici 21, ritorno di fiamma tra Alex e Cosmary? Il gesto della velina

Riavvicinamento in corso tra Alex Wyse e Cosmary Fasanelli? La velina di Striscia la Notizia ha riacceso le speranze dei fan della coppia con un gesto social alquanto inaspettato. Poco fa, la ballerina ha pubblicato un video sul suo profilo TikTok mentre cantava l’ultima canzone di Alex, dal titolo “La mia canzone per te”. “In fissa”, ha scritto Cosmary, taggando direttamente ragazzo. Subito dopo, è arrivata la replica del cantante, che ha commentato il post dell’ex fidanzata scrivendo: “Abbi cura di te”. Insomma, uno scambio realmente impensato, dato che i due non interagivano pubblicamente da ormai più di un anno e mezzo. Ma, procediamo con ordine.

Alex e Cosmary: la loro storia da Amici ad oggi

Alex e Cosmary si sono conosciuti due anni fa nella Scuola di Amici, dove iniziarono una relazione. I due sono stati preso divisi, dato che la ballerina fu eliminata dal programma poco prima dell’inizio del Serale. Il cantante, invece, riuscì ad arrivare in finale, classificandosi al quarto posto. Una volta uscito dal talent show, Alex riprese la sua relazione con Cosmary, che aveva continuato a supportarlo da fuori. Peccato che, dopo poco tempo, i due annunciarono la rottura ufficiale.

A seguito della separazione, Cosmary iniziò una storia con un altro allievo di Amici, il ballerino Nunzio Stancampiano. Nonostante avessero partecipato alla stessa edizione, i due si avvicinarono solamente fuori dalla trasmissione e sono stati insieme per più di un anno. Lo scorso settembre, però, la velina ha annunciato che la storia con Nunzio era ufficialmente naufragata. Il ballerino di danze latino americane non ha preso affatto bene la scelta dell’ex fidanzata, lasciandosi andare a forti sfoghi social.

Non solo, Nunzio ha iniziato a divulgare diversi retroscena inediti sulla storia con Cosmary. Ospite nel podcast di Fabrizio Corona, il siciliano ha lanciato delle forti accuse verso la ballerina, rivelando che la relazione tra i due sarebbe iniziata quando la velina era ancora legata ad Alex. A quanto pare, Nunzio e la Fasanelli avrebbero iniziato a frequentarsi a maggio del 2022, ma la storia con il cantante sarebbe finita ufficialmente solamente a luglio dello stesso anno.

Cosmary e Alex non hanno mai risposto alle dichiarazioni di Nunzio, decidendo di tacere sull’argomento. A distanza di qualche mese, però, sembra che i due ex fidanzati si siano sorprendentemente riavvicinati. Non è chiaro se Alex e Cosmary siano semplicemente amici o se ci sia effettivamente un ritorno di fiamma. A questo punto, non resta che attendere per scoprire come si evolverà questa storia.