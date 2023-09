Amici 21, bomba. Nunzio: “Cosmary e Alex Wyse? Lui era cornuto

By

Sono passate poche settimane da quando la storia d’amore tra Cosmary Fasanelli e Nunzio Stancampiano si è conclusa. A dare l’annuncio sulla fine della relazione era stata la velina di Striscia la Notizia, soffermandosi anche sui motivi che avevano portato a questa decisione. Come spiegato da Cosmary, infatti, tra lei e Nunzio vi erano delle differenze caratteriali inconciliabili.

Nunzio Stancampiano: il retroscena sulla storia con Cosmary

Inutili i tentativi di Nunzio di provare a riconquistare Cosmary: la relazione tra i due ex allievi di Amici è giunta al termine. Proprio Stancampiano, però, è stato recentemente ospite al podcast di Fabrizio Corona, dove ha lasciato intendere un clamoroso retroscena sulla sua storia con la velina di Striscia la Notizia. Sembra infatti che i due ex allievi di Amici abbiano iniziato a frequentarsi quando Cosmary era ancora legata al cantante Alex Wyse.

Fabrizio Corona ha quindi introdotto quello che sarebbe successo tra Nunzio e Cosmary, che vedrebbe coinvolto anche Alex: “Voi che conoscete il mondo di Amici, Nunzio ha partecipato insieme a Cosmary nel 2022. Cosmary era fidanzata con Alex, un cantante molto stimato. Ti conosce fuori dal programma, lui era ancora dentro. Voi incominciate la vostra relazione dal 7 maggio, ok, lei lo lascia il 5 luglio. Possiamo dire che Alex è stato un cornuto per due mesi?“. Nunzio, nell’ascoltare le parole di Fabrizio Corona, si è limitato ad annuire. La relazione tra Cosmary e Nunzio sarebbe quindi iniziata il 7 maggio, quando lei era ancora fidanzata con Alex, con cui la storia si sarebbe conclusa poco tempo dopo.

La mossa del ballerino di svelare un simile retroscena non è stata molto apprezzata sui social, con diversi utenti che si sono scagliati contro di lui. Tanti, infatti, sono i commenti critici nei suoi confronti che si possono leggere sotto gli estratti dell’intervista di Fabrizio Corona. Rimane da capire se, di fronte a queste dichiarazioni, Cosmary possa intervenire per fare chiarezza su quanto sarebbe accaduto tra lei e Nunzio.

Cosmary Fasanelli: l’annuncio della rottura con Nunzio

La velina di Striscia la Notizia, come detto, aveva ufficializzato la fine della relazione con Nunzio Stancampiano solo qualche settimana fa. Nella storia Instagram con cui aveva dato l’annuncio, Cosmary aveva precisato che dietro la rottura non vi erano stati tradimenti di alcun tipo. L’incompatibilità caratteriale, aveva spiegato, era stato il motivo dietro la fine della relazione. Nunzio, da parte sua, aveva lasciato intendere di esser stato lasciato e la volontà di provare a ricucire il rapporto non ha dato i risultati sperati.