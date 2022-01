Amici 21, rapporti tesi: Mattia e Christian in lacrime per Dario, lo scontro

Lite ad Amici 21 tra Christian, Mattia e Dario. I tre ballerini sono compagni di stanza e molto uniti, ma negli ultimi tempi i due allievi di Raimondo Todaro pare abbiano notato un atteggiamento diverso dell’altro. In camera con Cristiano, Mattia e Christian hanno raccontato di aver percepito un atteggiamento di superiorità da parte di Dario, da un po’ di tempo a questa parte. Hanno avvertito un cambiamento in lui, per esempio nel modo in cui ha chiesto a Mattia di pulire il bagno oppure quando ha ballato sui tacchi accanto a Christian, a cui era stato assegnato il compito. Per loro è come se Dario avesse voluto dimostrare di essere migliore dell’amico.

Christian ne ha anche parlato con Sissi e a lei ha spiegato di avere timore di parlarne con Dario perché non voleva discuterci. Lui era certo che parlandone a lui avrebbero litigato, perché Dario si sarebbe arrabbiato e lui avrebbe fatto altrettanto, di conseguenza. “Il problema è che gli voglio un bene dell’anima, non voglio che il nostro rapporto cambi. Se fosse un altro andrei”, queste le sue parole. Alla fine potrebbe esserci stato lo zampino della produzione, perché Dario ha scoperto tutto ed erano tutti seduti sui gradini, quindi potrebbe essere andato in onda un filmato.

Dario si è arrabbiato perché Christian, ha detto, ne ha parlato con tutti e non con lui. I tutti in realtà erano tre persone: Mattia, perché ha avuto le stesse sensazioni, poi Cristiano e Sissi. Dario non l’ha presa per niente bene: “Hai parlato con tutti e non con me, visto che mi volete sto gran bene. Spero che sia uno scherzo, io non impazzisco da un giorno all’altro”. Quindi ha spiegato di aver rimproverato Mattia per evitare l’ennesimo rimprovero della produzione sulle pulizie. Per la questione tacchi, invece, ha spiegato che era invidioso della coreografia perché vorrebbe farne una lui, sui tacchi. Christian provava a ribattere punto su punto, ma Dario lo ha fermato:

“Stai calmo, sei rosso. Io voglio finire di parlare e basta. Non ci sono le pa..e di venire a dire le cose in faccia. Sarà altro, poi il para..lo sono io però. Hai parlato come se ti avessi fatto dei torti enormi, ma cos’è sta pagliacciata. Sembra la scena di un film”

Christian si è difeso spiegando più volte che evitava il confronto per non litigarci, perché era certo che Dario si sarebbe arrabbiato e avrebbe alzato la voce. E in effetti è successo. Dario avrebbe preferito la lite. Il ballerino di Todaro ha anche motivato tutti i suoi motivi, spiegando perché e quando ha percepito da parte di Dario un atteggiamento di superiorità. L’altro ha smentito tutto. A questo punto è intervenuto Mattia Zenzola, che ha conosciuto Dario ai casting e si sono sentiti per tutta l’estate scorsa:

“Non mettere in discussione che io non ti voglia bene. Siccome io ho notato che eri un po’ freddo con me, mi parlavi di meno, ho percepito un distaccamento. L’ho percepito anche un po’ come una superiorità in alcuni atteggiamenti. Dicendolo a Chri abbiamo capito che lo pensiamo entrambi”

Tutti hanno portato avanti la propria tesi, fino a quando Dario ha esclamato: “Vi fate un esame di coscienza prima di attaccare una persona”. Mattia è scoppiato in lacrime perché non voleva che passasse il messaggio contrario, ha tenuto a specificare più volte il suo affetto per Dario. Insomma Mattia ci è rimasto proprio male perché da alcune parole di Dario, forse non andate in onda, è sembrato che fosse in gioco il suo bene verso l’amico. Mattia si è anche scusato con Dario per non avergliene parlato subito e poi ha pianto tra le braccia di Carola, ammettendo anche che per lui è un bruttissimo periodo, per l’infortunio che lo mette a rischio.

Alla fine anche Christian ha pianto e si è detto molto dispiaciuto per quanto è successo, non avrebbe voluto rovinare il loro rapporto. Dario ha detto: “Quello che mi arriva è che ridiamo e scherziamo e quando succedono le cose ti fai le paranoie, le dici ad alta voce e te ne convinci sempre di più”. Alla fine tutto si è concluso per il meglio: Dario, Christian e Mattia hanno fatto pace ad Amici 21 con un abbraccio.