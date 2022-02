Amici 21, Raimondo Todaro assente in studio: la scelta sul motivo

L’insegnante oggi non era presente fisicamente ma in collegamento, come è già successo ai suoi colleghi in precedenza

Perché Raimondo Todaro è assente in studio oggi ad Amici 2022? Non è la prima volta che un professore prende parte alla puntata in collegamento da casa. Anzi, è una modalità vista anche l’anno scorso e volendo trovare altri precedenti anche prima della pandemia. Quando per esempio un professore non poteva presenziare per altri impegni, allora la produzione dava la possibilità di partecipare in collegamento. In tempo di pandemia, però, il primo motivo a cui si pensa è decisamente un altro: Todaro è positivo al Covid? Non si sa, ma è possibile che c’entri il Coronavirus come anche no.

Maria De Filippi entrando in studio non ha specificato il motivo dell’assenza di Todaro in studio. Anche lui non ha detto nulla né se ne è parlato nel corso della puntata. Raimondo ha partecipato alla registrazione in collegamento su uno schermo sistemato al suo posto dietro la cattedra. Di sicuro essere in collegamento e non presente in studio ha facilitato dei confronti più sereni con Alessandra Celentano, con la quale ci sono stati scontri molto forti nelle precedenti puntate. Oggi invece hanno discusso in modo ordinato e senza alzare la voce sui due latinisti, Nunzio di Todaro e Leonardo della Celentano.

Anche Francesca Tocca non è apparsa nella puntata di oggi, quindi è possibile che entrambi siano risultati positivi al Covid oppure che siano in isolamento fiduciario. Non per forza insomma il loro tampone ha dato esito positivo, è possibile che siano entrati in contatto con un positivo al Covid e per questo non hanno preso parte alla puntata. Così come è possibile che il motivo sia un altro.

Una cosa però è certa: Todaro ha scelto di non svelare il motivo dell’assenza ad Amici 21. Sui social tutto tace al momento, non ha aggiornato i suoi fan sul perché non era in studio. L’ultimo post su Instagram risale alla settimana scorsa, così come non ci sono storie attive. Stesso discorso vale per Francesca Tocca. Quando è successo ad altri professori, per esempio, avevano subito parlato ai fan sui social. Nulla esclude comunque che Raimondo e Francesca pubblichino qualcosa nelle prossime ore: per il momento, però, non hanno detto nulla.