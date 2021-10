Amici 21, promessa mantenuta con Mirko Masia e doppia: dove studierà

Francesca Bernabini si è arrivata per trovare due borse di studio per il ballerino dopo l’eliminazione dal talent show

Mirko Masia ha ricevuto due borse di studio dopo Amici 21! Una bella notizia per il pubblico del talent show che si era affezionato al ballerino. La storia di Mirko ha commosso anche Alessandra Celentano, che aveva deciso di assegnare il banco di Amici a Mirko per la durata di un mese. La maestra era consapevole del livello non sufficiente di Mirko nella danza, ma voleva regalargli un’esperienza di vita. Oltre alla possibilità di studiare, gratis. Veronica Peparini non era d’accordo e ha messo in sfida Mirko con Dario Schirone, che ha vinto la sfida. Francesca Bernabini è stata il giudice di quella sfida, ha assegnato il banco a Dario ma ha promesso di trovare una borsa di studio per Mirko.

La Bernabini ha mantenuto la promessa e ha trovato ben due borse di studio per Mirko dopo Amici 21. A distanza di due settimane dalla sfida, la produzione ha convocato il ballerino per un incontro con Francesca Bernabini, che subito le ha detto di aver cercato di mantenere la promessa fatta. E ci è riuscita. Nel video su Witty la giudice ha chiesto a Mirko perché, secondo lui, si è attivata per offrirgli una borsa di studio, cosa che normalmente invece non fa. Il ballerino ha pensato che il motivo fosse la possibilità che lui migliori, ma non è proprio così. La Bernabini ha visto un’enorme passione e una forte motivazione in Mirko durante la sfida:

“Ho visto dentro di te una passione, la voglia di andare avanti, la voglia di sfondare. E non devo credere io in te, ma devi credere tu in te stesso. Mi piace mantenere le promesse, mi sono applicata e ho trovato non una borsa di studio, ma due”

La Bernabini ha spiegato a Mirko di aver scelto due borse di studio che non lo mettano in difficoltà, ovvero vicino casa. Non voleva mettere il ballerino nelle condizioni di dover vivere fuori casa, trovare un alloggio quindi e tutto ciò che ne deriva. Mirko potrà vivere a casa sua e fare il pendolare per spostarsi e raggiungere la scuola di danza. Una delle due scuole è la Mandala Dance Company di Ladispoli, gli offre un periodo intensivo in tutti gli stili di danza. Nel caso in cui dovesse riuscire a superare il periodo intensivo allora potrà continuare a studiare nel percorso più lungo, super professionalizzante. Il percorso prevede delle audizioni normalmente e un livello già alto per poter seguire le lezioni, per questo Mirko dovrà conquistare questa opportunità.

Poi c’è la Maison Accademia di Danza di Roma, un percorso di 400 ore, si studia tutti i giorni e con delle masterclass. Anche qui potrà studiare tutte le discipline, compreso hip hop. Mirko potrà cominciare a studiare in questa scuola prima di iniziare l’altra, quindi potrebbe sfruttare entrambe le borse di studio. C’è solo un problema: il ballerino sta frequentando l’ultimo anno di scuola superiore e in vista del diploma vuole dedicarsi anche allo studio. Vorrebbe quindi non sottrarre troppo tempo alla scuola, ma la Bernabini lo ha rassicurato su questo punto: è possibile.

Mirko Masia è grato per le borse di studio dopo Amici 21: “Le sono veramente grato perché è un’opportunità bellissima e io la sfrutterò. Sono veramente contento”. La Bernabini lo ha invitato a fare una promessa a sé stesso e poi ha aggiunto: “Se vengo a sapere che stai lavorando al 50% ti vengo a tirare le orecchie”.