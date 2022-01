Amici 21, Pettinelli vs Zerbi: pesante illazione sul “capo”, poi ci ripensa

Non passa settimana senza che ci siano scintille tra Anna Pettinelli e Rudy Zerbi ad Amici 21. E ci sono state anche oggi, domenica 23 gennaio 2022. I due hanno avuto i soliti battibecchi su come portare avanti i loro allievi verso il Serale. In particolare Rudy Zerbi ha mantenuto la linea intrapresa la settimana scorsa, quindi ha eliminato anche Rea perché risultata ultima in classifica della puntata. Gli altri ultimi in classifica erano Albe e Crytical, entrambi alunni di Anna Pettinelli, che però non ha eliminato nessuno dei due.

Zerbi vede le classifiche come uno strumento per capire chi ha più possibilità, oggi, di fare quel salto di qualità che serve a chi vuole fare questo mestiere. La Pettinelli invece preferisce seguire il suo istinto e di ignorare le classifiche perché sono frutto di gusti personali, rispettabilissimi, di chi viene invitato a giudicare. Il pubblico sembra essere più d’accordo con il modo di vedere della Pettinelli, anche perché se Nicol la settimana scorsa è uscita per una classifica generale, quindi un insieme di più classifiche, oggi Rea è stata eliminata ad Amici 21 per una classifica, quella di Gerry Scotti. Anzi, due: anche Pippo Baudo ha messo all’ultimo posto Rea.

Albe è scivolato all’ultimo poso nella classifica fatta dagli allievi stessi, mentre nella quarta classifica, quella di Linus, c’era Crytical all’ultimo posto. Crytical è un giovane rapper che piace molto al pubblico e ha davvero tantissimi fan, tutti scesi subito in campo sui social per difenderlo dal parere di Linus. Che rimane un parere e deve essere rispettato tanto quanto quello di chi ha messo Rea o Albe o qualcun altro all’ultimo posto. Invece Linus è finito nel mirino dei fan di Crytical, ma non solo: anche in quello della sua insegnante.

Anna Pettinelli ha fatto una pesante insinuazione su Rudy Zerbi e Linus. Quando i due professori si sono confrontati sulle eliminazioni, Anna ha motivato la sua decisione di non eliminare Crytical esordendo così: “A parte la classifica del tuo capo che lo ha messo ultimo…”. Sentendo queste parole, Zerbi si è subito stranito. Maria De Filippi poco dopo è intervenuta per dire che si parlava di Linus. Zerbi infatti lavora a Radio Deejay, così come anche la Pettinelli è una speaker radiofonica per RDS.

Intuendo l’illazione, Zerbi ha chiesto: “Cosa intendi? Perché io lavoro con Linus, Linus ha messo all’ultimo posto..”. La Pettinelli si è rimangiata tutto e lo ha fermato esclamando un sonoro “Nooo!”. La sua però sembrava essere proprio un’insinuazione, o comunque una frecciata anche piuttosto pesante al collega Zerbi. Rudy ha accettato la spiegazione della Pettinelli, le ha creduto e non ha proseguito la discussione.