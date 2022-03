Amici 21, Pettinelli messa all’angolo: Zerbi la smaschera, anche Luigi stufo

Rudy Zerbi stavolta non l’ha fatta passare liscia alla collega Anna Pettinelli. Si scontrano praticamente da sempre ad Amici di Maria De Filippi, Zerbi sta al gioco perché è il primo a stuzzicare, ma pare non sopporti bugie o i tentativi di farlo passare per bugiardo. Così oggi ha convocato tutti i cantanti in studio per parlare della prova con il maestro Pennino, un vero e proprio disastro a causa di Gio Montana e Calma. Hanno ripetuto la prova tre volte perché Gio non riusciva a cantare con i tempi giusti, di conseguenza anche Calma ha avuto difficoltà.

Chi è riuscito a riprendere in mano la situazione è stato Albe, favorendo anche poi LDA, Luigi e Aisha. Non è un caso che proprio da Albe in poi sia stato più semplice e Pennino lo ha spiegato oggi. Ma procediamo per gradi. Quando Zerbi in puntata aveva detto che il concorrente dopo Gio ha sbagliato anche, e va sottolineato anche, a causa degli errori del primo, la Pettinelli aveva risposto che non è vero. Anzi, ha persino sostenuto che Zerbi si stesse arrampicando sugli specchi per salvare il suo allievo Calma.

Oggi Zerbi nel daytime ha interpellato nuovamente il maestro Pennino, che con un video messaggio ha confermato il suo pensiero. La Pettinelli non ha osato contraddire un musicista del calibro di Pennino, così ha risposto a Zerbi che ha sbagliato a fare le domande al maestro. In realtà, secondo lei, Rudy avrebbe dovuto chiedergli se un Alex o una Sissi, che sono intonati e bravi, sarebbero stati in grado di riprendere la canzone dopo Gio Montana. Lei è, o era, sicura di sì. Sentendo che la Pettinelli insisteva con questa tesi e che ha elogiato solo Sissi e Alex parlando di cantanti intonati, anche Luigi ha sbottato:

“Volevo dire due cose. Uno, non credo che solo Alex e Sissi sappiano cantare. Due, non credo che sia un pezzo così difficile che l’attacco sia così disarmante. Comunque ci sono due battute, si entra dopo due quarti, punto. Non vedo perché questo attacco debba essere così disastroso”

La Pettinelli ha risposto dicendo che forse Luigi non aveva capito e ha cercato di essere più chiara. Quindi ha spiegato che anche Luigi – sì, dopo il suo intervento ha fatto anche il suo nome – avrebbe corretto Gio e che non è vero che si sbaglia a cascata, come sostenuto dal maestro Pennino. “Se uno sa cantare lo sa aggiustare”, ha proseguito dicendo che Calma invece non ha senso del ritmo. Luigi ha smentito ulteriormente la Pettinelli: “Non capisco. Quando è andato fuori nelle altre prove, ce n’è stata una in cui è andato fuori e ha mandato fuori tutti”.

Luigi ha confermato che Gio Montana avrebbe mandato tutti fuori tempo. Ormai era un tutti contro uno: solo Anna pensava che gli errori di Gio Montana non abbiano condizionato il secondo. Luigi ha persino detto che ha invece condizionato tutti in una delle prove che hanno fatto, e sulla quale però non c’è stata la classifica di Pennino. “Ma noi stiamo parlando della prova definitiva”, ha detto la Pettinelli. Luigi l’ha smentita anche in questo caso: “E se fosse stata l’altra la definitiva?”. Anna ha risposto così: “Ma non è stata l’altra”. E Luigi ancora: “Fortunatamente però”. Il suo pensiero, insomma, era chiaro.

Anna Pettinelli è andata via, Zerbi ha chiesto ai cantanti di ripetere la prova. Stavolta Gio Montana non ha sbagliato tanto quanto domenica, è andato meglio e di conseguenza tutti gli altri sono andati a tempo. Così facendo, Zerbi ha dimostrato che la Pettinelli si sbagliava. Non contento ha pure telefonato al maestro Pennino per rivolgergli la domanda sulla quale ha avuto da obiettare la collega. Pennino ha spiegato tutto per filo e per segno:

“Sai dove uno può rimettersi in sesto? Nel ritornello. Se ti mangi un quarto nella strofa se lo porta appresso anche il secondo. Molto difficoltoso. Io penso che questa volta Calma non abbia nessuna colpa, il riferimento suo era il cantato dell’altro”

Ecco spiegato perché Albe ha potuto risollevare la situazione e Calma no. Proseguirà la discussione nei prossimi daytime di Amici 21? Oppure Anna Pettinelli ammetterà l’errore e si chiuderà qui?