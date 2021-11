Amici 21, Pettinelli ritira lo “zero” a LDA: Albe lo difende, Alex dubbioso

Anna Pettinelli ha cambiato il voto di LDA ad Amici 21. Il ragazzo dopo la puntata in cui si è visto assegnare uno “zero” era disperato e si è sentito mortificato dopo il lavoro svolto. Sfogandosi con i suoi compagni, infatti, Luca D’Alessio aveva detto che per lui ricevere zero equivaleva a non essere salito sul palco. Avrebbe preferito un giudizio su come ha cantato, una valutazione all’esibizione e non alle intenzioni. Anna Pettinelli aveva motivato il suo voto zero spiegando che secondo lei la performance non era frutto del sacco di LDA, ma suggerito da Rudy Zerbi.

Da quando esiste Amici non è di certo la prima volta in cui un insegnante suggerisce a un allievo una chiave di lettura. Succede spesso nella danza, per esempio, ma mai nessuno si è lamentato di questo. Stavolta però la Pettinelli si aspettava che gli allievi se la cavassero da soli e per questo avrebbe preferito che Rudy non si intromettesse. Da questo il suo zero, che ha piazzato LDA agli ultimi posti in classifica e quindi in sfida. Dopo aver visto le lacrime e i pugni di Luca, Anna Pettinelli ha cambiato il voto da 0 a 4. LDA è risalito in classifica, arrivando al quarto posto e quindi non è in sfida. Lui non sapeva come reagire:

“In questo momento sono in difficoltà, è come se mi avesse fatto il regalo di ‘non mandarmi in sfida’. Non so come spiegarti, è una sensazione strana. Come se mi avesse detto ti salvo a sto giro perché mi hai fatto pena”

Maria De Filippi era in collegamento con la casetta e ha consolato LDA, dicendo che secondo lei Anna Pettinelli ha capito che lo zero non era tutto di LDA e quindi lo ha cambiato. Il 4 è comunque basso e la Pettinelli lo ha motivato dicendo che è stato stonato e che le barre non erano buonissime. LDA era un po’ frastornato, così Alex lo ha fatto riflettere: gli ha detto che il 4 è sicuramente più giusto perché lo ha motivato, rispetto allo 0. A questo punto però proprio Alex ha manifestato dubbi sulla Pettinelli: “Tu hai stonato ecc, io cosa ho fatto per prendere 5? Non ho sorriso? Col sorriso mi dava 10?“. Anche lui insomma non era felicissimo del voto preso, anzi della motivazione.

Nel frattempo Albe ha incontrato Anna Pettinelli perché aveva chiesto di sostituirsi nella sfida a LDA. Lui non voleva mettere in discussione i voti degli insegnanti o far credere che siano incompetenti, ma sentiva solo di aver cantato peggio di LDA e quindi ha chiesto di sostituirsi a lui. Alla fine lui ha capito che il messaggio passato era proprio quello, ovvero contestare i voti degli insegnanti, ma era fermamente convinto che LDA avesse cantato meglio di lui.

Lo ha dimostrato anche nell’incontro con la Pettinelli: Albe ha continuato a difendere LDA. Quando Anna ha detto che Luca ha stonato, Albe ha detto: “Io non lo sentivo stonato”. Poi ancora quando la Pettinelli ha spiegato che continua a non apprezzare LDA perché lui non sta facendo nulla per farle cambiare idea, Albe ha risposto così: “A me sembra di sì”. Di sicuro l’allievo di Amici 21 ha dimostrato di non avere problemi a esprimere il suo pensiero anche a costo di andare contro la sua professoressa.