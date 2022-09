Amici 21, Lda: spuntano foto con la fidanzata, ecco chi è

Lda ha ritrovato l’amore con una ragazza, che pare si chiami Giulia. L’ex allievo di Amici di Maria De Filippi sarebbe fidanzato con una ragazza di Motta Visconti, secondo le ultime voci. A riportare lo scoop è Deianira Marzano, con tanto di foto. Alcuni utenti le hanno inviato questi scatti come prova del fatto che il figlio di Gigi D’Alessio è innamorato. In particolare, tali foto stanno facendo il giro del web in queste ore. Qualche tempo fa – un utente su Instagram ne è convinto – Lda era stato già beccato con la presunta fidanzata.

In una di queste foto, Luca D’Alessio appare mentre passeggia mano per la mano con la ragazza. Qualcun altro conferma lo scoop, affermando di averli incontrati a Sperlonga ad agosto. Per il momento, però, il giovane cantante pare aver scelto di mantenere la privacy su questa relazione. Infatti, non ha mai condiviso alcuna foto che lo ritrae insieme alla ragazza. Probabilmente, vorrà evitare di mettere sotto i riflettori la fidanzata, che su Instagram avrebbe il profilo privato.

Nonostante ciò, come si poteva immaginare, gli avvistamenti ci sono e non mancano le foto che i fan hanno scattato, pubblicate da Deianira sul suo profilo Instagram. In una recente intervista con la sua ex insegnante Lorella Cuccarini, nella rubrica Dimmi di te, in realtà Lda aveva detto qualcosa sulla nuova fidanzata. Non si diceva ancora innamorato: “Per me è un parole, sono molto interessato a una persona”. Così, per la prima volta aveva parlato di questa relazione.

Aveva precisato che si tratta di “una bellissima persona” e, in quel momento, avevano da poco avviato la conoscenza. Ora sembra che i due abbiano fatto dei passi in avanti e che la relazione sia in piedi. Durante questa intervista, però, Luca aveva preferito non rivelare l’identità della ragazza. Non resta ora che attendere per capire se mai deciderà di rendere ufficiale questa love story.

A inizio estate, poco dopo la fine del suo percorso ad Amici 21, Lda si era esibito sul palco del Pizza Village a Napoli. Si è parlato molto di questa sua esibizione, in quanto tra gli spettatori c’era una persona che ha fatto parte della sua vita: l’ex fidanzata Emanuela. Quest’ultima è stata ripresa in un momento particolare, ovvero in lacrime.

Mentre D’Alessio cantava uno dei suoi brani più apprezzato dal pubblico, Quello che fa male, l’ex fidanzata non era riuscita a non commuoversi. Dopo di che, lei stessa aveva spiegato il motivo delle sue lacrime. Vederlo esibirsi di fronte a tutta quella gente, l’aveva emozionata.