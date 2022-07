Amici 21, LDA sparito dai radar: “Non sto bene”

Il figlio di Gigi D’Alessio è tornato sui social per spiegare i motivi per cui è scomparso nei giorni scorsi e tranquillizzare i fan, ecco le sue parole

Sono stati giorni di grande preoccupazione questi per i fan di LDA, che si è letteralmente volatilizzato dai social. Dopo settimane di ospitate, concerti, instore e chi più ne ha più ne metta, si è persa ogni traccia del cantante ex partecipante ad Amici 21 e i fan, comprensibilmente, sono andati in agitazione.

L’assenza di Instagram Stories, post e tweet ha fatto scattare i campanelli d’allarme ai follower di LDA, che si sono chiesti che fine avesse fatto il loro idolo. Fortunatamente, però, la realtà dei fatti è molto preoccupante di quanto ci si sarebbe potuti immaginare in un primo momento. Qui sotto uno dei tweet con cui una delle fan dell’artista ha chiesto che fine avesse fatto il suo artista preferito.

A tranquillizzare tutti è arrivato lo stesso LDA, con un tweet tramite il quale ha voluto fare chiarezza. Non c’è nulla di cui preoccuparsi: purtroppo in questi giorni l’artista ha avuto dei piccoli problemi di salute. Nulla di che, in realtà, ma ha fatto riferimento a qualche disturbo non meglio specificato che lo deve aver messo ko e costretto ad un po’ di riposo. E per chi stesse pensando al Covid-19 no, non è questo il caso: il suo tampone, a cui si è sottoposto per ovvi motivi, è risultato negativo. Qui sotto il tweet del cantante.

Amoriiii non sono scomparso❤️.

Non sto molto bene ma non preoccupatevi niente di graveee????

Mi sto riposando un pò e cerco di non stare troppo al telefono…

Ho fatto il tampone con esito negativo ringrazian a Dij????❤️

Comunque vi leggo sempre e vi voglio bene❤️❤️ Luchino. — LDA (@LDAilvero) July 18, 2022

Gli ultimi progetti di LDA, dal primo disco alla sua nuova fiamma

Questo è un periodo particolarmente positivo per il cantante, che è però reduce da diversi mesi in cui si è dovuto dare davvero molto da fare. Lo scorso mese si è concluso l’instore tour legato al suo primo EP, LDA, e l’artista ha confermato di essersi già messo d’impegno sul suo nuovo progetto discografico, quello che sarà di fatto il suo primo vero disco. L’album è già praticamente pronto e come dichiarato da LDA stesso ha bisogno di un solo pezzo per essere completato.

In questo periodo, inoltre, il figlio di Gigi D’Alessio è impegnato in una frequentazione amorosa. Non è dato sapere chi stia facendo battere il cuore al cantante, quel che è certo è che si è trattato di un colpo di fulmine.