Amici 21: “LDA raccomandato da Gigi”, il fratello Claudio frena le accuse

Luca D’Alessio ad Amici 21 è destinato a far discutere, almeno nelle prime settimane. Il pubblico, non tutto per fortuna, ha bisogno di abituarsi e di affezionarsi a LDA, il nome d’arte che ha scelto per intraprendere la carriera di cantante. Luca è il terzo figlio di Gigi D’Alessio, dopo Claudio e Ilaria e prima di Andrea, nato dalla relazione con Anna Tatangelo. Si è presentato ai provini di Amici di Maria De Filippi senza dire chi fosse, anche se forse la somiglianza ai genitori potrebbe averlo tradito. Ma così è stato, come ha svelato il fratello Claudio in un messaggio sui social.

Ieri è andata in onda la puntata con la formazione della classe e c’è anche LDA ad Amici 21. Sui social, in verità, la maggior parte del pubblico pare aver reagito bene. Luca è piaciuto, molti sono pronti a non badare al suo cognome e a conoscerlo prima di esprimere giudizi. Purtroppo non mancano le persone sempre pronte a giudicare e a puntare il dito, non a caso in alcuni commenti a Luca è stato dato del raccomandato. Lui sapeva di andare incontro a queste critiche, forse si aspettava meno il paragone fatto dalla Pettinelli, ma nonostante ciò Claudio D’Alessio ha difeso suo fratello.

Il primogenito di Gigi si è imbattuto in alcuni commenti sotto un post di Vanity Fair e non è riuscito a rimanere in silenzio. Così ha lasciato un commento lui stesso in cui ha scritto di aver letto molti giudizi “scontati e ridicoli”. Il giovane D’Alessio ha anche scritto che a Maria De Filippi non non mai piaciute robe simili, alludendo a una presunta raccomandazione, né suo padre si sarebbe prestato a farlo:

“Mio padre sa cosa vuol dire fare gavetta e soprattutto cosa sia la meritocrazia. Mio fratello si è presentato ai provini come tanti altri, solo dopo le prime selezioni hanno scoperto chi fosse. Naturalmente l’invidia e la cattiveria in questo paese prevale su tutto”

Gigi D’Alessio non ha ancora parlato di suo figlio LDA ad Amici 21. Probabilmente la sua è una scelta ben precisa: vuole starne fuori. Il cantante si è limitato a condividere tra le sue storie di Instagram i messaggi dei fan che lo hanno taggato, cosa che fa sempre. Non è detto però che non intervenga un domani, fosse anche solo per complimentarsi con Luca per qualche sua performance in particolare. Non per forza per difenderlo, anche perché Luca ha già dimostrato di sapersi difendere da solo.