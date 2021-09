Amici 21, LDA in lacrime: il tasto dolente e il sogno che coinvolge papà Gigi

LDA, nome d’arte di Luca D’Alessio, di Amici 21 è destinato a essere uno dei protagonisti di questa edizione. Il pubblico ne è certo dopo il primo daytime: non succederà perché è il figlio di Gigi D’Alessio, ma per il carattere che ha già dimostrato di avere. Non si è tirato indietro nel confronto con Inder sul suo inedito, ammettendo di non gradirne molto il testo. E poi si è lasciato andare in un incontro con Rudy Zerbi, non riuscendo a trattenere le lacrime. Un lato emotivo che ha colpito subito il professore, che è parso ancor più convinto della scelta fatta dandogli un banco.

Nel daytime di oggi LDA ha avuto un confronto con il suo insegnante in un’aula della scuola. Rudy lo ha fatto raccontare. Gli ha chiesto quali sacrifici ha fatto per la musica e lui ha risposto che non sente di aver fatto sacrifici, gli è sempre venuto tutto naturale. Zerbi gli ha chiesto qual è il suo sogno e a questa domanda LDA non ha nascosto che forse sta mirando troppo in alto, ora come ora. Rudy ha insistito un po’ per sapere cosa desidera e a cosa sta mirando, così Luca, con un po’ di timore forse, ha confessato che un domani vorrebbe che la gente dicesse a Gigi D’Alessio “Ah tu sei il padre di”, e non a lui “sei il figlio di”.

Quella di essere ‘”il figlio di” è una critica che gli è stata già mossa, ma lui è consapevole di tutto. Suo fratello Claudio lo ha difeso sui social e lo stesso Zerbi ha riconosciuto che LDA è pronto a tutto ciò che leggerà, ma anche a dimostrare di avere talento. Poi c’è stato un momento di debolezza. Il cantante di Amici 21 ha raccontato di aver iniziato a scrivere testi per raccontare sé stesso, perché ha dato troppa importanza all’amore. E ne ha parlato in lacrime:

“Sembra tutto bello dall’esterno, invece non è tutto così bello. Ci sono tante cose che magari una persona ha e non se ne rende conto. Tutti pensano sei figlio di un cantante, sei vestito bene, pensano solo alle cose materiali. Ma dentro delle volte hai dei vuoti”

Non ha specificato altro, non è molto chiaro quindi se questi vuoti siano da attribuire a un amore finito male oppure ad altro. LDA ha pianto ad Amici raccontando tutto questo, ha provato a trattenersi ma non ce l’ha fatta. Si è scusato con Rudy, che invece ha apprezzato il fatto che si sia lasciato andare. Tornato in sala relax, i suoi compagni si sono accorti delle lacrime ma Luca ha tranquillizzato tutti dicendo di stare bene e che ha pianto solo per dei ricordi. Questo sembra essere il suo tasto dolente: “A me una cosa mi fa piangere, siamo finiti a parlare proprio di quello”.