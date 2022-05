Amici 21, LDA e la particolare richiesta al papà Gigi D’Alessio: “Attendo”

LDA è una delle rivelazioni della ventunesima edizione di Amici. Il cantante classe 2003 si è fatto strada all’interno del talent show di Mediaset costruendo il suo percorso a prescindere dal pesante cognome che porta, quello del padre Gigi D’Alessio. Luca, questo il nome di LDA, dopo l’eliminazione ad Amici ha pubblicato un singolo e il suo primo LP. Entrambi stanno avendo molto successo soprattutto tra giovanissimi. All’indomani della fine della sua avventura all’interno dello show Luca ha espresso un desiderio che solo il padre può esaudire: ecco cosa.

Amici 21 si è appena concluso con la vittoria di Luigi Strangis, cantante di origini calabresi. LDA è stato eliminato nel corso della puntata andata in onda lo scorso 23 aprile 2022. Da quel momento il cantante ha lasciato la casetta e ha abbandonato i suoi compagni di avventura con i quali ha convissuto per mesi. A quasi un mese dal termine della sua esperienza Luca, ai microfoni del giornale Il Tempo, ha spiegato che gli piacerebbe molto partecipare ad un evento speciale.

LDA vorrebbe salire sul palco del concerto evento del padre Gigi D’Alessio in Piazza del Plebiscito a Napoli che si terrà in due date, il 17 e il 18 giugno 2022. “Aspetto l’invito. Sarebbe incredibile. Un’esperienza unica. A casa mia, Napoli”, queste le parole del giovane. Non resta che attendere la risposta di papà Gigi. Chissà se magari LDA porterà con sé per l’occasione alcuni suoi compagni di avventura di Amici per fare una sorta di reunion.

Nel corso dell’intervista a Il Tempo LDA ha anche riflettuto suoi continui attacchi da lui ricevuti da parte della professoressa Anna Pettinelli. Quest’ultima lo ha spesso criticato accusandolo di essere una copia del padre e di sembrare un interprete troppo “navigato”. “All’inizio non capivo perché ci fosse tutta questa acredine nei miei confronti da parte della professoressa”, ha detto il ragazzo. Luca ha spiegato di aver imparato a non fare troppo caso agli attacchi della conduttrice radiofonica, concludendo che non si può piacere a tutti.

Infine LDA, come d’altronde fa praticamente ogni allievo della scuola di Amici, non ha potuto non dedicare belle parole nei confronti della conduttrice Maria De Filippi: “E’ una donna vera. Riesce sempre a trovare le parole giuste in ogni situazione. Per me è una seconda madre”, ha dichiarato il ragazzo.