Amici 21, LDA da piccolo a lezione da papà Gigi: il video è virale

Il video di LDA da bambino che canta con papà Gigi D’Alessio sta facendo il giro del Web. Il percorso di Luca nella scuola di Amici 21 è pieno di ostacoli, ma può contare sul supporto di tantissimi fan. Forse nei primi giorni qualcuno ha avuto dei pregiudizi su di lui e lo ha giudicato solo come il figlio di Gigi D’Alessio ad Amici. Col passare dei giorni e man mano che il ragazzo si è fatto conoscere molti hanno cambiato idea. Oggi LDA è tra i più amati dell’edizione 2021-2022 e per questo ogni cosa che riguarda lui diventa subito virale.

Ed è diventato virale anche il video in cui canta da piccolo ed è davanti a un microfono. A girare il video è stato proprio papà Gigi, che sta seguendo da spettatore il percorso di LDA ad Amici 21 senza interferire in alcun modo. Una scelta che molti fan appoggiano, perché visto come una volontà del padre di far sì che Luca vada avanti come LDA, che ce la faccia da solo. Ma il primo fan del giovane non può che essere Gigi D’Alessio, che ha messo il figlio davanti a un microfono sin da bambino.

Nel video di LDA che canta da piccolo si sente solo la voce di Gigi, proprio perché lui era dietro al telefono. Il video sta facendo il giro dei social, da Tik Tok a Instagram e passando per Twitter. Luca cantava A città ‘e pulecenella e prima di iniziare proprio D’Alessio gli suggeriva come fare, dicendogli di tenere la bocca vicino al microfono. Insomma è chiaro che è uno di quei casi in cui un giovane che sogna di fare il cantante da grande vive di musica sin da bambino. Spesso si sentono gli allievi di Amici dire che si sono avvicinati alla musica da piccoli, infatti: stavolta ci sono anche le prove.

Gigi ha dato lezioni di canto al suo terzogenito sin dalla tenera età ma qualche anno fa hanno anche registrato un brano insieme. LDA ha anche inciso un brano col padre, insomma hanno fatto un duetto pochi anni fa contenuto nell’album raccolta Buongiorno.