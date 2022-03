Amici 21, la frase senza microfoni della Pettinelli: è caos, interviene Maria

L’ultima puntata del pomeridiano di Amici 21 non poteva concludersi che con uno scontro tra Rudy Zerbi e Anna Pettinelli. I due ormai sono agli antipodi e non perdono occasione di stuzzicarsi, più Rudy che Anna in verità. Oggi però Zerbi ha riportato ad alta voce una frase di Anna Pettinelli fraintendibile. In settimana c’è stato uno scambio di allievi, Gio Montana è stato eliminato dalla Pettinelli e salvato da Zerbi. Che sia stato un caso oppure no, oggi Gio è andato molto meglio nelle esibizioni e quindi Rudy si è divertito a farlo notare, a modo suo, alla collega. La frase incriminata invece è saltata fuori durante la prova tecnica di Beppe Vessicchio.

Vessicchio ha messo LDA al primo posto, Calma al secondo e Gio Montana al terzo. Ultimo invece Crytical. Gio ha cantato per ultimo, la settimana scorsa era primo nell’ordine e sbagliando più volte aveva costretto tutti a ripetere la prova. Ma è normale che la produzione cambi gli ordini di puntata in puntata. Zerbi è subito andato alla ricerca del video di Emilio Fede che ha usato per tutta la puntata, poi ha riportato ad alta voce una frase detta da Anna Pettinelli senza microfoni. Quindi si è rivolto a Maria e ha detto:

“Lo devo dire, perché lo devo dire e purtroppo mi dispiace. Tu non sentivi, ma io ho sentito Anna prima che iniziasse l’esecuzione dire a Lorella ‘Strano eh, visto questa volta lo hanno messo ultimo, come mai, caso strano’. Lo hai detto o non lo hai detto?”

Nel frattempo la Pettinelli in effetti confermava tutto e anche a domanda di Rudy ha ulteriormente confermato: “L’ho stradetto”. Forse non si è resa conto che da casa questo commento poteva arrivare in altri modi, ovvero come un’insinuazione sul possibile favoreggiamento della produzione. Che sia a favore di Gio Montana o a favore di Zerbi, poteva essere letta come un suo mettere in dubbio la scelta della produzione. Tant’è che Zerbi ha proseguito:

“Ha voluto fare intendere che lui è stato messo lì per non essere il primo e non essere in difficoltà. Visto che questa cosa la trovo bruttissima, di nascosto detta senza microfoni, posso chiedere se è possibile rifare la canzone con lui primo? Così leviamo qualsiasi dubbio”

Maria ha subito acconsentito, ma intanto Anna ha preso la parola per dire la sua. Dal suo punto di vista era solo un commento:

“Perdonami ma a questo punto sta diventando… Mi sono domandata come mai. Che tu l’abbia sentito non significa che è dietro le quinte. Io non posso fare un commento con Lorella?”

La padrona di casa ha spiegato che sì, è legittimo fare un commento rispetto alla settimana scorsa, ma a quel punto doveva eseguire il compito mettendo Gio al primo posto “sennò sembra che la produzione abbia in qualche modo scelto una posizione diversa”. Per Zerbi infatti era un mettere in discussione la buona fede della produzione e per questo ha chiesto di rifare la prova. La Pettinelli a questo punto ha ribattuto così: “No no no, io ho fatto una battuta e non ho messo… È la produzione che decide. Non voglio che lui dica cose che non sono vere”.

Maria ha spiegato che i cantanti provano il brano assegnato imparando a partire in vari punti della canzone. Quindi hanno rifatto la prova con Gio Montana che è partito per primo ed è andato bene lo stesso. Zerbi ha applaudito al suo attacco, Vessicchio si è complimentato con lui. E Crytical che era il secondo non ha avuto difficoltà a proseguire, come era successo a Calma la settimana scorsa. Anna non ha aggiunto altro e la puntata di Amici 21 è andata avanti.