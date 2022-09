Amici 21, la cotta di Nunzio e i suoi rapporti con Alex e Todaro oggi

L’ultimo ospite (ma soltanto in ordine di tempo, ce ne saranno di certo degli altri in arrivo) del nuovo format di interviste su Youtube di Lorella Cuccarini è stato il ballerino siciliano Nunzio Stancampiano. Il danzatore, uno dei concorrenti più amati e simpatici dell’ultima edizione di Amici, la 21°, è stato ospite della maestra di canto del talent show di Canale 5, come molti dei suoi colleghi, per parlare un po’ dell’esperienza all’interno della scuola di spettacolo e rivelare anche qualche dettaglio di sé rimasto ancora inedito per molti fan.

Fra i primi punti affrontati da Lorella Cuccarini nel corso dell’intervista c’è stato il rapporto che lega oggi Nunzio al maestro di ballo Raimondo Todaro. In passato, come sapranno molti telespettatori affezionati al programma, fra i due c’è stato più di qualche attrito. I problemi che Nunzio e Todaro avevano avuto erano legati al fatto che il concorrente, quando aveva solo 13 anni, era stato un alunno del docente di ballo (e ex volto di Ballando) ma aveva deciso di lasciare la scuola dove insegnava. Oltre a ciò. Nunzio aveva parlato del maestro Todaro molto male quando quest’ultimo aveva deciso di preferirlo allo sfidante Mattia, anche se poi i dissapori erano stati risolti.

Come anche confermato da uno scatto condiviso sui social, i due oggi hanno buttato qualunque tensione alle spalle. Parlando del maestro Todaro, Nunzio ha commentato:

“Lo sai, si era interrotta una cosa che non si era interrotta nel modo giusto, ero titubante. Avevo paura per come mi potesse giudicare. All’inizio, infatti, quando ho detto quelle cose, era perché pensavo veramente che si fosse offeso. […] Conoscendolo non ci potevo credere, per questo il mio cervello andava in tilt. Poi si è dimostrato la persona che è. Ma non perché mi ha scelto, non perchè mi ha dato il banco, ma per come si è comportato nei miei confronti. Io in lui ho visto tanta sincerità nel parlarmi, ed è per questo che gli ho chiesto scusa, ho esagerato. Ci siamo capiti e ci vogliamo bene, più di prima. Si era chiuso un capitolo ma se n’è aperto un altro.”

Nunzio, in questo periodo post Amici, è rimasto per il resto in contatto con gran parte dei suoi ex colleghi. Parlando delle persone che ancora oggi ha ancora piacere di vedere e frequentare, Nunzio ha dichiarato:

“Ho legato principalmente con Luca, Serena, Albe, Luigi, ma ho legato un po’ con tutti…cioè…Alex, non posso dire che non ho legato…sono tutti bravi ragazzi…Carola, oggi mi ha scritto. Siamo in contatto, ci vediamo.”

La curiosità del pubblico, in modo particolare, è proprio legata al tipo di rapporto che lega oggi Alex e Nunzio, visto e considerato che il secondo (a quanto pare) si starebbe frequentando con la ex di Alex, Cosmary. Nunzio parla di ottimi rapporti, nel corso dell’intervista, ma a nessuno è sfuggito il fatto che Alex abbia tolto il “segui” su Instagram ad entrambi.

Parlando di Cosmary, Nunzio non ha fatto cenno alla ballerina. Tuttavia, il danzatore ha rivelato alla Cuccarini chi è la sua attuale cotta, l’attrice Hande Ercel. Alcuni fan su Twitter, a proposito, hanno fatto notare la sua incredibile somiglianza proprio con Cosmary.

Per il resto, Nunzio ha definito con questi termini l’altra cotta di cui aveva parlato a Silvia Toffanin a Verissimo: