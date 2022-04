Amici 21, importante occasione per Christian: fan in estasi per il Vaticano

I fan più fedeli di Amici 21 sono in queste ore in fibrillazione. Christian Stefanelli, uno degli allievi più amati in assoluto di questa edizione del talent, sarà a brevissimo impegnato in veste di ospite d’onore di un evento davvero molto prestigioso. Questo pomeriggio, 27 aprile, è infatti in programma a Città del Vaticano un incontro nel corso del quale lo vedremo ballare per la prima volta dopo la fine della sua esperienza nella scuola di spettacolo più amata d’Italia.

L’evento a cui parteciperà Christian Stefanelli si chiama “Ethic New Deal. Un futuro sostenibile per i Professionisti” ed è stato organizzato per festeggiare il nuovo Manifesto operativo di Federprofessional. Ad anticiparci la sua partecipazione all’evento è stato lo stesso Christian, che nelle sue Stories ha condiviso una serie di immagini “backstage” prima di salire sul palco, tutto in gingheri per l’occasione e con indosso la mascherina.

Perché l’esibizione di Christian in Vaticano è così attesa

Un evento non esattamente in linea con il target che di norma segue la trasmissione, insomma. Ma poco importa. Si tratta in ogni caso del vero e proprio debutto su un palco per Christian, la cui eliminazione ha lasciato in molti con l’amaro in bocca. Questo è il motivo per cui l’esibizione ha creato tutto questo hype sui social, dove le fan del ballerino si sono scatenate con decine di tweet di incoraggiamento.

27 marzo, christian veniva eliminato.

27 aprile, christian si esibisce al vaticano.

non sai quanto io sia fiera di te chri.????#chrixvaticano #Amici21 pic.twitter.com/UtcX1GJ3Vx — deny || inciso sulla pelle.???? (@tapiocafuscanj) April 27, 2022

Raga state sereni, Christian torna verso le 16:30 per la sua seconda esibizione al Vaticano ma che si svolgerà in un’altra sala: un modern contaminato! Nel frattempo continuiamo a farci sentire per lui ???? #chrixvaticano pic.twitter.com/vylKJ5Fo78 — Tony (@aviola59) April 27, 2022

Il ballerino è entrato nei cuori dei telespettatori (e delle giovani telespettatrici) non solo per il suo talento ma anche per il suo rapporto speciale con il collega, Mattia, che è purtroppo stato costretto a lasciare il programma a causa di un infortunio. Di Christian, eliminato nella puntata trasmessa il 27 marzo scorso, si è tornati a parlare proprio in occasione della reunion con Mattia, raccontata dai due amici via social.

Nonostante l’account Amici News avesse scritto che Christian si sarebbe esibito anche per Papa Francesco, non sembra essere questo il caso. Il danzatore ha effettivamente avuto la possibilità di esibirsi in Vaticano, ma non di fronte agli occhi del Santo Padre. Sarà per la prossima volta, magari.