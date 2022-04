Amici 21, i reali rapporti dei prof a telecamere spente: parlano i 6 coach

In studio sono agguerriti, se le cantano e se le suonano come se un domani non ci fosse, a volte scappa pure qualche intemperanza di troppo: stiamo parlando dei “fab six” di Amici di Maria De Filippi, vale a dire i sei insegnanti/coach della scuola del talent show di Canale Cinque. Ma Rudi Zerbi, Alessandra Celentano, Veronica Peparini, Anna Pettinelli, Lorella Cuccarini e Raimondo Todaro, quando i riflettori della tv si spengono, che rapporti hanno? Le liti e le stoccate si concludono quando si spegne il led rosso della telecamere oppure qualche strascico continua a serpeggiare a porte chiuse? In un’intervista al magazine Gente, i sei professori hanno risposto al quesito.

Nell’edizione in corso i team sono così suddivisi: Cuccarini-Todaro, Pettinelli-Peparini e Celentano-Zerbi. A proposito delle frizioni che si accendono durante le puntate, Lorella ha spiegato che tutto resta circoscritto al programma e che quando cala il sipario i rapporti tra tutti i professori sono cordiali e non zeppi di rancori. “La competizione si ripercuote fuori dalla show? Ma no, c’è una bella chimica tra noi. Ma durante la puntata ci accendiamo, facciamo fuoco e fiamme, perché ognuno tiene ai propri ragazzi e vuole portarli avanti”, ha sottolineato la Cuccarini.

La versione di Lorella ha trovato conferma negli altri cinque insegnanti che da un lato hanno tutti dichiarato che c’è molta determinazione e competizione (ma in chiave sana e leale), dall’altro che ogni discussione non mina il rapporto di stima che c’è tra tutti: “Ci confrontiamo, a volte, ci scontriamo, ma alla fine di tutto rimane il rispetto e la stima. Ci salutiamo sempre con il sorriso”.

Naturalmente anche nel corso delle interviste i “fab six” non rinunciano a perorare le proprie cause. Ad esempio, sempre durante l’intervista rilasciata a Gente, Zerbi, sul fatto che lui e la Celentano siano considerati i “cattivi” di Amici, ha detto che “cattiveria è illudere i ragazzi con quel buonismo che in realtà è fine a se stesso e a volte può anche essere un modo per farsi fare un applauso in più dal pubblico”. A chi si è riferito? Chissà…

Rudy è inoltre tornato sull’abbaglio che prese con Emma Marrone, ammettendo che all’epoca in cui la salentina era nel talent sbagliò a giudicarla. Alessandra Celentano ha invece svelato una curiosità sul collega. Anzi, un “difettaccio”: “Rudy parla a voce altissima, mi spacca i timpani e ha una forza che se ti prende un braccio te lo stritola”.

Todaro ha raccontato che con la “socia” Lorella Cuccarini ha un ottimo feeling professionale e che qualche volta lei interviene per placare il suo animo focoso. Come? Quando capta che Raimondo si surriscalda, lo prende letteralmente per la giacchetta, invitandolo a stare buono. “Mi tira la giacca, mi dice di respirare e stare tranquillo”, ha confidato l’ex volto di Ballando con le Stelle.

Infine spazio a Pettinelli e Peparini, le quali hanno dichiarato di avere un eccellente legame e di completarsi a vicenda. Insomma, al di là delle bagarre relative alle dinamiche del talent, i “fab six” vanno d’amore e d’accordo. Anche perché la saggia Maria De Filippi vigila costantemente: guai se qualcuno va fuori dai binari del rispetto.