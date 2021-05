Amici 21, Giulia Stabile tra i professionisti? Veronica Peparini si sbilancia

Dopo il momento gioioso per il trionfo ad Amici di Maria De Filippi, è già tempo di bilanci e scelte per Giulia Stabile. Di recente si è parlato di un suo possibile approdo nel corpo di ballo professionista del talent di Canale Cinque in vista della prossima edizione (la 21esima), quella che andrà in onda nel 2022. Sulla questione è intervenuta la coreografa Veronica Peparini, che si è pronunciata sul tema nel corso di una intervista rilasciata a Chi Magazine. La danzatrice ha chiacchierato con il settimanale durante una diretta Instagram.

18 anni, molto talento, tanti sogni nel cassetto e una magica vittoria ad Amici alle spalle: questa la situazione attuale di Giulia. Il prossimo step professionale potrebbe essere l’entrata nel team dei professionisti del programma? La domanda è stata posta dalla giornalista Azzurra Della Penna a Veronica che si è pronunciata in questi termini: “Questo fino alla fine non possiamo saperlo. Sono cose che ritengono i ballerini di dire al momento giusto quando sarà. Io glielo auguro, se lo desidera”.

“Se vuole farlo spero succeda davvero – ha aggiunto la Peparini -. Adesso non lo posso dire ancora, se sarà si saprà a breve. Ha tutte le carte in regola, è una brava ballerina e potrebbe entrare tra i professionisti”.

La coreografa ha poi ricordato che il percorso della 18enne ad Amici è iniziato un poco con il freno a mano tirato, perché era “un po’ bloccata”. Pian piano, però, sottolinea sempre la Peparini, si è sbloccata e ha trovato la chiave giusta per attraversare tutte le tappe della scuola, fino a raggiungere la finale e trionfare. Veronica ha inoltre rimarcato che Giulia si è presentata ad Amici per il puro piacere di ballare, senza avere secondi fini di sorta: “Lei è una ragazza bella, pulita“.

Infine la coreografa ha augurato il meglio all’allieva, consigliandole di non sentirsi mai arrivata e di continuare a mantenere un atteggiamento umile e propositivo. D’altro lato si è detta certa che ciò avverrà perché la tempra della Stabile è genuina.

Quindi? Ci sono concrete possibilità di ritrovare Giulia ad Amici nella prossima stagione? Decisamente sì. Oltre alle parole della Peparini, che fanno ben sperare, c’è lo ‘storico’ del talent che mostra come nel corso degli anni sono stati diversi gli allievi che sono poi stati arruolati come professionisti dello show. Andreas Muller, Giuseppe Giofrè, Giulia Pauselli, Anbeta Toromani e Stefano De Martino, sono alcuni dei ballerini che hanno fatto ‘il grande passo’.