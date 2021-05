Amici 2021, Giulia Stabile: “Celentano? Il mondo della danza già sa tutto”

Giulia Satbile, trionfatrice di Amici 2021, è ancora rapita dal vortice di emozioni da cui è stata investita sabato sera, quando nel corso della finalissima ha battuto il fidanzato Sangiovanni compiendo l’impresa: prima ballerina nella storia del talent show di Canale Cinque a salire sul gradino più alto del podio. L’adrenalina, seppur è passato qualche giorno da quella notte magica, resta alle stelle. Nella scuola di Maria De Filippi la giovane è cresciuta tantissimo, sotto tutti i punti di vista. Lei stessa lo ha spiegato a Chi Magazine, con cui si è confidata.

Innanzitutto l’amore: Sangiovanni è la sua prima love story. “Sì, il primo amore. Il primo bacio. Sangio è il primo di tutto”, sottoline ala ragazza che passa poi a ricordare il momento più difficile vissuto nel talent, quello in cui fu colta da un attacco di panico. L’episodio si è verificato durante le prove generali, nel corso della settimana di preparazione di Primavera. “Il pezzo di quello che ho sofferto, del bullismo subito“, spiega Giulia, che è riuscita a vincere quell’impasse grazie alle rassicurazioni di Sangiovanni e ai preziosi consigli di Maria De Filippi, che le è stata “vicinissima”.

A proposito della conduttrice pavese, la Stabile ha parole dolcissime e di stima profonda. “Maria è una donna stupenda, ha un cuore e un’energia unici, è stata meravigliosa con tutti quanti noi”.

Capitolo montepremi: avendo vinto si è intascata una bella sommetta. Che cosa farà ora con quel denaro? La giovane vuole tenere i piedi ben piantati a terra e spiega che impiegherà le risorse per continuare a studiare. “E – aggiunge – comprerò la lavastoviglie a mamma che sta sempre a lavare i piatti”.

Si torna al legame con Sangiovanni: ora sarà probabilmente un po’ più complesso, per tutta una serie di motivi. In primis perché il percorso comune nel talent si è concluso, in seconda battuta perché la popolarità cambia le persone. Giulia e il compagno ne sono consapevoli, ma non temono il futuro. E se per caso un giorno non dovesse più funzionare c’è già pronta la soluzione, ‘il piano b’. “Comunque andrà ci saremo sempre l’una per l’altra”, puntualizza Giulia.

Infine il capitolo professori. Quando alla vincitrice di Amici 2021 le si chiede di dire qualcosa di carino su Alessandra Celentano, arriva una replica secca: “Non me la sento tanto di dire qualcosa su di lei. Il mondo della danza sa già tutto quanto”. Parole al miele invece per Veronica Peparini, con la quale ha avuto un grande feeling e un gran rapporto professionale e umano.