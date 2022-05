Amici 21 e l’amore. Coppie: chi dura, chi rischia e chi si è fatto da parte

Amori, flirt e love story non decollate: tutto sulla vita provata degli ex allievi di Amici di Maria De Filippi 2021

L’amore al tempo di Amici di Maria De Filippi. Il talent show di Canale Cinque ha da pochi giorni chiuso i battenti della brillante 21esima edizione che ha visto trionfare Luigi Strangis. Nella scuola, come ogni anno accade, sono sbocciate diverse relazioni sentimentali. Chi durerà e chi no? Come se la stanno passando le coppie nate sotto l’ala protettrice di ‘Queen Mary’? Sissi e Dario hanno potuto riabbracciarsi e pare che la loro love story si alimenterà di altre pagine romantiche. La cantante ha raggiunto la finale dopo cui ha potuto rituffarsi tra le braccia dell’amato (il suo percorso ad Amici è terminato in semifinale), come testimoniato dai diretti interessati via social.

Baci e abbracci per i due giovani, segno che la passione brucia ancora. Il tutto documentato su Instagram, per la gioia dei fan che si erano un poco allarmati nei giorni scorsi. Qualcuno già aveva fatto il funerale alla coppia che invece è viva e vegeta.

C’è poi la love story tra Albe e Serena. Tutti e due hanno raggiunto la finale del programma dopo cui si sono salutati per tornare dalle rispettive famiglie. Tutto fa presupporre che il cantante e la danzatrice continueranno a tessere nuove trame d’amore, anche se dovranno superare lo scoglio della lontananza. Amici ha dato a Serena l’opportunità di studiare un anno a New York e la ragazza è parsa entusiasta di volare oltreoceano. Quindi tutto fa credere che farà i bagagli e sbarcherà in America: la storia con Albe riuscirà a resistere?

Sembra che anche Alex e Cosmary riprenderanno a frequentarsi. I due sono stati costretti a salutarsi prima della fase serale in quanto la ballerina venne eliminata dalla gara. Quest’ultima, poco prima della finale, ha scritto un lungo e dolce post per l’amato:

“Vorrei dedicare un pensiero speciale a te, Alex, che sei stato parte fondamentale del mio percorso. Questa è stata l’ultima volta che ti ho visto e ti ho abbracciato e mi sembra passata una vita ma finalmente ci siamo, finalmente potrò abbracciarti di nuovo, forte così. Non vedo l’ora di vederti brillare ancora su quel palco, perché fino ad oggi non hai fatto altro che stupirmi con ogni tua esibizione. Ma ancor di più non vedo l’ora di averti di fronte e darti tutto l’amore che meriti”.

Al momento non si vede invece un lieto fine all’orizzonte per Carola Puddu. La danzatrice, proprio nel momento in cui è stata eliminata, ha trovato la forza di confidare a Luigi Strangis di essersi innamorata di lui. Il ragazzo, seppur considera Carola una persona speciale, sembra che non sia intenzionato a imbastire una love story con lei.