Amici 21, svelata la data d’inizio esatta e le scelte sul cast: news

Nelle scorse ore è stata confermata la notizia – che circolava nell’aria da settimane – che Amici di Maria De Filippi anticiperà la messa in onda 2021/2022 rispetto agli anni passati. A renderlo noto è stato il sito specializzato in retroscena televisivi DavideMaggio.it, informando che il talent di Canale Cinque prenderà il via nel corso della seconda o terza settimana di settembre (e non come di consueto a novembre). TvBlog, altro portale esperto di dinamiche del piccolo schermo, ha invece fatto sapere la data d’inizio esatta in cui decollerà il programma timonato dalla moglie di Maurizio Costanzo.

Ebbene, il giorno da cerchiare in rosso per gli appassionati di Amici è sabato 18 settembre 2021: questa la data che permetterà al talent show di aprire le danze della sua nuova stagione. TvBlog aggiunge anche l’orario della messa in onda relativo alla prima puntata, vale a dire le 14:10 (naturalmente su Canale 5).

La trasmissione, spiega sempre TvBlog, ha confermato il cast dell’edizione precedente. Dunque da sabato 18 settembre ci sarà il canonico appuntamento con Amici il sabato pomeriggio. E poi ci sarà il daytime in onda da lunedì a venerdì. Daytime, che fa sapere DavideMaggio.it, sarà leggermente più lungo del solito, con una striscia quotidiana che durerà circa mezzora.

Per Maria De Filippi si prospetta un’altra stagione televisiva ricca di impegni. Mediaset ha confermato tutti i suoi programmi: Tu Sì Que Vales, Uomini e Donne, C’è Posta Per Te e Amici appunto. Senza contare che certamente, la prossima estate, tornerà in video anche Temptation Island (prodotto dalla Fascino Pgt, azienda di cui è titolare la conduttrice pavese). Si mormora inoltre che i vertici del Biscione abbiano intenzione di affidarle un ulteriore progetto.

Meno bene invece va all’altra regina di Mediaset (a questo punto ‘ex’ regina), Barbara d’Urso. La conduttrice campana, alla luce del calo di ascolti dei suoi talk, è stata estromessa dalla domenica pomeriggio di Canale Cinque. Domenica Live e Live – Non è la d’Urso non torneranno più in onda. Al momento alla 64enne campana è rimasta la sola guida di Pomeriggio Cinque. Anche in questo caso però ci sarà un ridimensionamento: il talk affronterà solo casi di cronaca. Tagliata la slot gossippara.