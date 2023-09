Amici 21, “corna di Cosmary ad Alex”: la reazione della velina

Nelle ultime ore un vero e proprio terremoto ha scosso la community di Amici. Il ballerino ed ex allievo del talent di ballo e canto condotto da Maria De Filippi, Nunzio Stancampiano, è stato ospite nel podcast di Fabrizio Corona e ha raccontato alcuni particolari a dir poco scottanti sull’apparente triangolo amoroso che si sarebbe creato tra lui, Cosmary Fasanelli e l’ex fidanzato di quest’ultima Alex Wyse. La ballerina e velina di Striscia la Notizia però ha deciso di non rimanere in silenzio e si è recentemente espressa sulle dichiarazioni dell’ex compagno.

La reazione di Cosmary Fasanelli

A distanza di alcuni mesi dalla loro separazione, l’ex allievo di Amici ha voluto togliersi qualche sassolino dalla scarpa e approfittare della popolarità di cui gode attualmente per divulgare alcuni retroscena sulla sua ex fidanzata e sulla loro storia d’amore. Come anticipato, Stancampiano ospite nel podcast di Fabrizio Corona, ha affermato che la relazione tra lui e Cosmary è iniziata quando la ballerina e Alex Wyse, anch’egli ex allievo di Amici, stavano ancora insieme (qui per i dettagli).

In pochissimo tempo il popolo del web si è rivoltato contro Stancampiano, accusandolo di essere un bugiardo e di voler infangare a tutti i costi la sua ex fidanzata. A proposito di Cosmary, al momento la ballerina ha deciso di non esporsi ancora a parole sulla vicenda ma ha voluto comunque rompere il silenzio sulla questione mettendo like a un tweet di una delle sue fan, che ha così espresso la sua opinione su Twitter: “Nunzio si sta inventando la qualunque pur di infangare Cosmary. Io sono schifata da lui, ve lo giuro. Mi fa proprio pena.”

Insomma, sembra proprio che Cosmary sia rimasta molto delusa dall’atteggiamento dell’ex compagno e in qualche modo abbia voluto farlo sapere i fans, cercando anche di negare le accuse fatte nei suoi confronti da Stancampiano. Chissà se nei prossimi giorni la ballerina deciderà di esporsi personalmente sull’argomento o preferirà tacere e lasciare cadere nell’oblio queste dichiarazioni. Lo stesso discorso vale anche per Alex Wyse, che al momento non ha ancora rilasciato alcuna dichiarazione in merito alle accuse infamanti di Nunzio.

C’è da dire che al momento il podcast integrale non è ancora uscito, pertanto toccherà aspettare ancora un po’ per assistere a ulteriori e auspicabili sviluppi sulla vicenda.

La rottura e i tentativi di riconquistare Cosmary

Come in molti sapranno, la coppia formata dai due ex allievi di Amici, Nunzio Stancampiano e Cosmary Fasanelli, ha annunciato la rottura definitiva nel corso di questa estate dando finalmente conferma alle voci che da tempo parlavano della loro separazione. Una relazione molto profonda e la cui fine non è stata facile da accettare, soprattutto per Nunzio che più volte nel corso degli ultimi mesi si è reso protagonista di gesti molto romantici e plateali nei confronti della sua amata, al fine di riconquistarla.

I tentativi dell’ex ballerino di Amici sono stati molteplici: Nunzio ha infatti pubblicato diverse storie sui social per dimostrare il suo grande amore nei confronti di Cosmary. Purtroppo però per la velina di Striscia la notizia era arrivato il momento di mettere una pietra sopra alla relazione con Stancampiano a causa di alcune “differenze caratteriali” che li avevano resi incompatibili.

L’ultimo gesto di Nunzio era poi arrivato quando la ballerina era volata a Parigi con la sua famiglia per trascorrere insieme le vacanze estive: in quell’occasione Stancampiano l’aveva letteralmente seguita anche se poi sui social aveva affermato di essersi recato nella capitale francese per motivi di lavoro al fine di evitare accuse per stalking da parte dei suoi followers e non.