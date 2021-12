Amici 21, clima infuocato in casetta: prof e allievi, è tutti contro tutti

Si respira in queste ultime ore all’interno della casetta di Amici 21 un’aria davvero molto, molto pesante. E non stiamo parlando del fatto che, stando alle ultime immagini, il luogo dove i ragazzi vivono è praticamente una discarica. Piuttosto, la tensione papabile fra gli allievi è legata strettamente agli ultimi provvedimenti disciplinari attuati da tutta la commissione dei professori.

Se avete seguito la puntata di Amici 21 trasmessa in onda ieri, mercoledì 6 dicembre, sapete esattamente quello di cui stiamo parlando. Alessandra Celentano, Rudy Zerbi, Lorella Cuccarini, Raimondo Todaro e Veronica Peparini si sono riuniti per discutere del comportamento vergognoso dei ragazzi in casetta. E i toni non sono certo stati accomodanti. Fra le reazioni più dure quella della maestra Celentano, che ha definito i ragazzi “dei bimbetti viziati”.

Ed ecco che oggi abbiamo scoperto quale sarebbe stato il provvedimento disciplinare applicato. Contrariamente al passato, viste e considerate le norme Covid-19 da rispettare, i concorrenti avrebbero dovuto “scontarlo” all’interno della casetta. Albe, per esempio, è stato costretto da Anna Pettinelli ad andare a pulire gli studi, la scuola e i bagni della sala relax, senza però stare a contatto con i macchinisti.

Una volta tornati in casetta sono iniziati i primi pesanti malumori. Il primo a lamentarsi dell’accaduto è stato LDA, che ha fatto autocritica su sé stesso sottolineando di non avere avuto abbastanza autorità da mettere in riga il collega Albe. “Questo lo vedo come un insegnamento per crescere caratterialmente” ha commentato il figlio di Gigi d’Alessio.

La tensione vera però è emersa all’interno della casetta con lo sfogo di Albe, che si è confrontato con tutti i suoi compagni, sottolineando però di non essere una persona disordinata (che, in ogni caso, “ha fatto un paio di c……”). Lo scontro più duro, in ogni caso, è avvenuto fra Nicol e Rea, che dopo aver visto le immagini del disordine in casetta hanno pesantemente litigato. Rea, in particolare, si è rivolta verso Nicole dicendole: “Allora non venirmi a dire ah dovevi dirlo che io pulivo!”, mentre quest’ultima ha risposto, imbestialita: “Quando entra in gioco il fatto che posso prendermi la colpa di una cosa che non ho fatto, p…. t…. se parlo!”.

Dulcis in fundo. Il provvedimento disciplinare ha portato ad un confronto con toni parecchio accesi anche fra Christian, Dario e Mattia. Il canovaccio, anche qui, è sempre lo stesso: gli allievi si accusano a vicenda di non aver pulito oppure di avere dato agli altri la colpa per il disordine in casa. Cose che succedono, quando si va a vivere insieme per la prima volta!