Amici 21: la classifica dei ballerini infiamma la casa, ancora Alex vs. Calma

Oggi c’è stata la classifica dei ballerini di Amici 21, quella stilata dagli allievi stessi. Come già successo per i cantanti, anche gli allievi di danza si sono dati i voti a vicenda per arrivare a una classifica. Non è chiaro se ci saranno conseguenze anche per loro come per i cantanti, quindi con la possibilità data ai professori di eliminare gli ultimi in classifica. Finora solo Rudy Zerbi ha scelto di dare retta alle classifiche delle gare delle puntate della domenica, eliminando Nicol e Rea. Si scoprirà prossimamente cosa decideranno i professori di danza, perché anche per i ballerini ci sono state delle gare interne. Sono state però un po’ diverse da quelle dei cantanti, perché avvenute in settimana e basate sull’improvvisazione. I cantanti invece si sono esibiti con inediti e cover, studiate e preparate però.

La classifica fatta dai ballerini ha generato non pochi malcontenti, comunque. A risentire di più dei giudizi dei compagni è stata Carola, finita al quinto posto. Non se lo aspettava ma rispetta le idee e i giudizi degli altri. Serena invece si aspettava di essere sul podio, invece è quarta:

Dario Christian Mattia Serena Carola Alice Cosmary

Questa classifica non è piaciuta per niente ad Alessandra Celentano, che è intervenuta in casetta. Prima ha suggerito a Carola di guardarsi le spalle, in poche parole, perché tutti le chiedono aiuto e poi non la gratificano. Serena e Dario hanno spiegato di aver messo Carola al terzo posto nelle loro classifiche e Christian al secondo perché in puntata è il ballerino di Todaro a rapirli più della danzatrice di classico. Quindi la Celentano ha annunciato di aver chiesto alla produzione di fare delle gare di tecnica e non di improvvisazione. Tecnica di classico e di modern, che i ballerini studiano nella scuola. Christian si è opposto, ma pare che la produzione abbia già accettato la proposta. Intanto Cosmary è crollata dopo la classifica: si è sfogata con la mamma al telefono e ha versato anche qualche lacrima. Non si aspettava di essere ultima.

Oltre alle novità per i ballerini, nel daytime di Amici 21 di oggi è apparsa anche Lorella Cuccarini. La professoressa di canto ha spiegato al suo allievo Alex che le comparate – quella che ha fatto con Calma la settimana scorsa – fanno parte del Serale. Per questo devono farci l’abitudine perché sono strumenti a disposizione dei professori. A questo punto è stata lei a proporre una nuova sfida tra Alex e Calma: canteranno Always di Bon Jovi, che Alex ha già cantato all’inizio del programma. L’allievo di Zerbi (che ieri si è scontrato con la Pettinelli) non si è opposto né si è lamentato; non conosce il brano, ma pensa di poterlo preparare e portarlo a casa.