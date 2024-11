Amici 21, Christian Stefanelli nella bufera: il motivo e le scuse

Brutto scivolone per il ballerino di Amici 21 Christian Stefanelli. L’ex allievo di Maria De Filippi nelle ultime ore si è infatti reso protagonista di una pesantissima gaffe che, in poco tempo è diventato virale e ha catturato l’attenzione degli utenti del web che, di riflesso, si sono scagliati contro di lui. A sollevare questo gran polverone è stato un breve video che Stefanelli ha pubblicato sui suoi profili social e nel quale, scherzando con un amico, ha prima pronunciato un commento omofobo e poi una bestemmia.

Le parole di Christian Stefanelli

Nelle ultime ore l’attenzione dei social è stata catturata dai profili di Christian Stefanelli, ex ballerino del celebre talent show di Maria De Filippi. Come anticipato, a far discutere è stato un breve video pubblicato da Stefanelli che, come anticipato, lo ritrae mentre scherza con un amico. Il punto è che nel filmato condiviso sui profili social del ballerino, e poi prontamente eliminato, Stefanelli ha fatto uno scivolone non da poco.

“Ma quanto è cog****e, guardatelo. Ma che gay, D*o c***”: sono state le esatte parole pronunciate dal ballerino nel video oggetto di critiche. Come anticipato, nel filmato in questione si vede molto bene il ballerino riprendere un suo amico e scherzare con lui, prendendo in giro il modo in cui il ragazzo è vestito o si atteggia. Il problema è proprio questo: gli aggettivi utilizzati da Stefanelli sono stati davvero esagerati e assolutamente non in linea con il rispetto per la comunità LGBTQ+.

In pochissimo tempo, Stefanelli è stato letteralmente sommerso dagli insulti e quindi, resosi conto del gravissimo errore commesso, ha deciso di eliminare il video e scrivere su X un breve post di scuse, soprattutto indirizzato a coloro che si sono sentiti offesi dalle sue parole.

Peccato che però, come la storia insegna, internet non ammette errori e una volta che un post è stato pubblicato, eliminarlo del tutto è impossibile. La stessa cosa è successa in questa occasione: il video infatti, per quanto il ballerino lo abbia prontamente eliminato dai suoi profili social, è comunque rimasto in rete ed è diventato virale in pochissimo tempo.