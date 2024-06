Amici 21, amicizia finita tra Christian e Mattia: questione di gelosie?

Amicizia al capolinea tra Christian Stefanelli e Mattia Zenzola. I due ballerini si sono conosciuti durante la 21esima edizione di Amici, stringendo una grande amicizia. Dopo il suo infortunio e conseguente uscita, Mattia ha continuato a sostenere fortemente l’amico da fuori il programma. Allo stesso modo, quando Zenzola è tornato nella Scuola l’anno successivo, Christian ha sempre fatto il tifo per lui. Il loro rapporto era piaciuto molto al pubblico, tanto da portare alla nascita di un enorme gruppo di sostenitori. Alcuni supportano semplicemente la loro amicizia, mentre c’è anche chi crede che tra di loro ci sia o ci sia stato qualcosa di più.

I due ex allievi hanno sempre negato queste voci, definendosi come dei veri e propri fratelli. Difatti, si sono tatuati insieme la parola “fra“, ovvero fratello. Soprattutto grazie al fandom nato dalla loro amicizia, Mattia è poi riuscito a vincere la 22esima edizione di Amici, battendo Angelina Mango. Una volta uscito dal talent show, Mattia si è riunito con Christian e il loro legame sembrava essere più forte che mai. Tra TikTok e video, hanno continuato ad apparire spesso insieme sui social. Tuttavia, al fianco di Zenzola, c’è sempre stata anche un’altra persona, ovvero la ballerina Benedetta Vari.

Benedetta è stata la compagna di ballo di Mattia dentro la Scuola e, da quando hanno lasciato la trasmissione, non si sono più separati. Sebbene non abbiano mai confermato la loro relazione, i due sembrano frequentarsi da ormai circa un anno. Oltre ad essere sempre insieme, entrambi sono nel cast di Mare Fuori Il Musical, esibendosi nei principali teatri italiani. In tutto ciò, Christian e Mattia pare abbiano iniziato a vedersi sempre di meno, arrivando alla fine della loro amicizia.

Questi sospetti sono diventati realtà poco fa, quando Christian ha pubblicato su Instagram un lungo sfogo in cui sembra parlare proprio dell’ex amico Mattia Zenzola:

Da qualche tempo ormai il rapporto che ritenevo fraterno ha subito una brusca frenata. Ho sempre voluto essere chiaro e trasparente con tutti. Ci ho messo coraggio, carattere e più volte la faccia, per difendere e tutelare colui che ritenevo un fratello. A tutto esiste un limite. Io non sono in grado di far finta per quieto vivere. Difenderei a qualsiasi costo una persona a me cara. Non pretendo di essere ricambiato, ma per me un amico è colui che ti aiuta a risolvere i problemi, che si espone quando più volte chiedi aiuto. La delusione è grande.

Dunque, sebbene Christian non abbia fatto esplicitamente il nome di Mattia, pare abbastanza chiaro che si riferisca a lui. Secondo alcuni, Stefanelli potrebbe essersi sentito escluso a causa della relazione tra Zenzola e Benedetta. Anche se, dalle sue parole, sembrerebbe esserci un motivo ancora più serio dietro la loro lite. Non resta che attendere per scoprire di più su questa vicenda.