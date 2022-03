Amici 21, allievi senza regole: la lezione di Maria, Alex sprofonda

Alex Rina è ormai in fase di discesa nel suo percorso ad Amici 21. Il suo talento è fuori discussione, la sua musica può piacere o meno ma che sia bravo è sotto gli occhi di tutti. Forse è la sua personalità a essere messa sempre più in discussione: per alcuni risulta arrogante e spocchioso, dopo gli ultimi daytime altri gli hanno affibbiato come difetto anche l’ipocrisia e l’incoerenza. Sui social insomma ormai gliene dicono di tutti i colori e a un certo punto anche i suoi fan non sanno più come difenderlo. Per esempio dopo il daytime di oggi, in cui Alex ha sbagliato e non poco.

Maria De Filippi si è collegata con la casetta per annunciare un nuovo provvedimento disciplinare. Qualche giorno fa a finire sotto processo è stato Nunzio, che ha inviato un’email alla sua famiglia quando non avrebbe potuto farlo. La produzione ha concesso ai ragazzi di usare il computer per studiare e anche di usare i social in orari stabiliti. Alcuni però non lo fanno e adesso a pagare le conseguenze sono stati tutti. Visto che il primo provvedimento non è servito, stavolta la produzione ha preso una decisione drastica: via tutti i computer dalla casetta.

Nessuno potrà più usare niente e questo ha gettato nella confusione più totale parecchi di loro. I cantanti per esempio hanno dei testi salvati sui computer, oppure della musica. Alcuni lo usano per esercitarsi e studiare, per esempio Luigi per la sua chitarra o Crytical per la produzione della sua musica. Anche ai ballerini però serve e non poco studiare dei video di danza per arrivare più preparati all’esibizione. Dovranno trovare altri modi per fare tutto questo perché all’ennesimo provvedimento la produzione non ha avuto scelta.

La lezione di Maria agli allievi è stata la prima batosta per loro. Con calma e pacatezza, la conduttrice ha fatto capire agli allievi che è tutto nelle loro mani. Sono abbastanza grandi per potersi gestire da soli e per seguire le regole, cosa che non fanno. Quindi ha aggiunto:

“Non sappiamo più come cavarcela. Nessuno di noi vuol fare l’ispettore vostro o il poliziotto. Cercate anche voi di venirci incontro responsabilizzandovi su quelle che sono le regole che vi danno. Anche perché non sono regolone mi sembra, no? […] Mi sembra che vi vengano incontro in ogni situazione. Poi l’infrazione al regolamento sono un po’ stupidine, perché non è che portano a chissà che”

Alex infrange le regole, Nunzio e Leonardo notano l’incoerenza

Dopo questo discorso, Maria ha mostrato un video di Sissi e Alex che infrangono le regole. La prima ha usato i social fuori orario, il secondo ha fatto questo e altro ancora. La produzione non concede agli allievi di guardare il daytime per evitare che vengano influenzati, così come hanno consigliato di non leggere i social per lo stesso motivo. Non possono comunicare con l’esterno, ma Alex ha fatto pure questo. Insomma, Alex ci ha provato in tutti i modi: ha usato social, guardato il daytime e tentato di prendere in giro tutti, nascondendosi dalle telecamere. Forse pensa di essere sempre il più furbo di tutti, ma le telecamere lo hanno beccato ugualmente.

Dopo il video e il provvedimento per tutti annunciato dalla produzione, Sissi ha chiesto scusa e ha evitato di giustificarsi. Al contrario, invece, Alex si è arrampicato sugli specchi fino a quando Leonardo e Nunzio gli hanno fatto capire che non era il caso. Loro due così come altri hanno rimproverato ad Alex non tanto l’aver infranto le regole, perché tutti possono sbagliare come ha detto Nunzio, ma che fa la morale a tutti e poi è il primo a sbagliare. Una ragazza della produzione inoltre ha detto che è la seconda volta che Alex comunica con dei gruppi sui social e che continua a farlo nonostante i primi provvedimenti.

Leonardo si è rivolto ad Alex facendogli notare di aver bacchettato loro per aver guardato un video su YouTube mentre lui ha fatto lo stesso, se non peggio. Per Alex invece non sarebbe così, anzi ha provato a trovare scuse e a giustificare il suo comportamento rispetto agli altri. A sorpresa, invece, Nunzio ha invitato tutti a non massacrare Sissi e Alex perché tutti possono sbagliare. Poi, con calma, ha spiegato ad Alex che solo pochi giorni prima lui è stato durissimo nei suoi confronti per l’email inviata. Alla fine invece ha commesso lo stesso errore, forse facendo anche di più.

Il cantante della Cuccarini ha tentato più volte di giustificarsi, quasi ci credeva davvero che il suo passo falso non fosse così grave. Nunzio gli ha consigliato di non parlare: avrebbe solo peggiorato la situazione. Proprio il ballerino di Todaro ha spiegato di essere stato molto male per i rimproveri ricevuti qualche giorno prima e in particolare per quelli di Alex, perché lo ritiene il più maturo di tutti. Alla fine, invece, si è rivelato un po’ incoerente: Alex predica bene, ma razzola male. Leonardo gli ha detto inoltre che se lui avesse evitato di fare la morale a tutti, loro non gli avrebbero fatto pesare questo errore. Insomma, Alex sembra sprofondare sempre più in basso agli occhi del pubblico di Amici 21 e anche della casetta. Ieri per esempio ha attaccato Luigi dal nulla e c’è stato uno scontro fra loro.