Amici 21, allievi in rivolta contro la Celentano: Schirone ci va giù duro

Alessandra Celentano di nuovo al centro delle polemiche. La rigidissima insegnante di danza, ancora una volta, si è attirata le critiche per via di alcune sue esternazioni relative alla linea dei giovani danzatori di Amici di Maria De Filippi 21. E sono proprio stati gli allievi a non mandarle a dire alla prof. In particolare, Dario Schirone è stato il più duro. Il ballerino si è sfogato nella casetta, trovando conforto tra i suoi colleghi.

Il malumore nel 17enne è affiorato nel momento in cui la docente ha dichiarato senza girarci attorno di non considerare il suo fisico idoneo alla danza. Schirone, che ha dovuto anche leggere la lettera che la maestra gli ha fatto pervenire – ha proposto un guanto di sfida per la prossima settimana -, non ha per nulla digerito quanto accaduto. Non tanto per la sgridata in sé, quanto piuttosto per il messaggio sotterraneo che ha colto analizzando le frasi della Celentano.

Non è un mistero che l’insegnante professi da sempre un credo ferreo circa il fisico dei ballerini (da sottolineare che in tantissimi frangenti la Celentano ha rimarcato che i suoi giudizi si riferiscono solo ed esclusivamente all’ambito della danza e non a quello della vita in generale). Sotto le sue ‘grinfie’ di recente è finito Dario che non l’ha presa bene.

“Nel 2021 penso che i problemi fisici siano superati, soprattutto nel modern. Stesse facendo classico potrei anche capire questo accanimento sul fisico ma facendo modern no”. Così Schirone dopo essere stato messo al corrente che tra pochi giorni dovrà affrontare un nuovo guanto di sfida. “Non è una sfida la coreografia, è una sfida quello che dice, io danza la faccio. L’ho sempre fatta e finché non mi spezzerò una gamba continuerò”, ha tuonato il 17enne, sempre scagliandosi contro all’idea della Celentano. Lo sfogo ha trovato il favore anche degli altri allievi.

Un episodio analogo si è consumato la scorsa settimana quando la Celentano si è espressa duramente sulla performance di Serena, allieva sotto l’ala protettrice di Raimondo Todaro. In quell’occasione, Alessandra disse alla giovane che era “grossa e tanta” e che con un simile fisico non avrebbe mai potuto ballare ad alti livelli.

Ne è nato un botta e risposta infuocato con Todaro, che ha difeso a spada tratta la ragazza, invitando la collega Celentano ad “aprirsi“. La prof è rimasta sulla sua posizione, non arretrando di un millimetro.