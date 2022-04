Amici 21: Alex e Cosmary incantano, Dario e Serena meno: “Primedonne”

La telefonata di Alex e Cosmary ad Amici 2022 ha tenuto incollati alla televisione i fan del talent show oggi! Il daytime è cominciato proprio con questa sorpresa per il cantante, che aveva bisogno di sentire la fidanzata, anche se non lo ha ammesso. Ad accorgersi del bisogno di Alex di sentire Cosmary è stata Maria De Filippi, sempre sensibile ed empatica con i suoi allievi. Così ha dato la possibilità all’allievo di parlare al telefono con Cosmary, anche se ha dovuto farlo in una sala prove della scuola e davanti alle telecamere. Una situazione che di certo non ha fatto piacere ad Alex, ma alla fine si è lasciato andare. Ah, l’amour!

Cosmary ha consolato Alex, gli ha ricordato quanto vale come artista e soprattutto gli ha ricordato di sorridere. Gli ha chiesto infatti perché è sempre triste, sebbene avere spesso il muso appeso e sorridere poco è uno dei tratti distintivi dell’allievo, sui quali Maria gioca dall’inizio di questa edizione. Alex ha difficoltà ad aprirsi, specialmente se deve farlo davanti a un pubblico. E infatti è rimasto quasi sempre in silenzio, è stata Cosmary a parlare più che altro. Nonostante questo, Alex e Cosmary hanno incantato il pubblico di Amici.

Su Twitter c’è stata una valanga di commenti per la coppia, tutti avevano gli occhi a cuoricino per loro. Soprattutto i fan di Alex hanno ringraziato Cosmary per avergli fatto rispuntare il sorriso. Sono stati molto teneri, Alex si è anche commosso dopo aver parlato con Cosmary. Le lacrime sono state inaspettate, ma dimostrano quanto questi due giovani siano uniti e innamorati. La ballerina ha già progettato le vacanze insieme: vuole trascorrerle al mare!

Dopo questo bellissimo e tenerissimo momento della telefonata di Alex e Cosmary, però, c’è stato un aspro confronto tra i ballerini in casetta. Alessandra Celentano ha inviato una lettera ai suoi allievi Carola e Michele dopo gli attacchi di Dario e Serena. Ha sorvolato sulle loro parole, sebbene esagerate, ritenendo che si descrivano da soli, in poche parole. Ai suoi allievi ha consigliato di tirare fuori le unghie, visto che non si difendono quasi mai quando gli altri mettono in dubbio le loro qualità e il loro talento. Ed è successo spesso.

Così si è aperto il confronto tra Carola e Michele con Dario e Serena. I primi due hanno detto che in effetti Dario e Serena si sentono superiori a loro, soprattutto quando si parla di versatilità. Parole che a Dario e Serena non sono tanto andate giù, tant’è che hanno cominciato ad attaccare gli altri due che finalmente hanno aperto bocca. Insomma, per una volta che Michele e Carola si sono difesi non andava bene. Avrebbero dovuto mantenere la bocca chiusa come, sbagliando, hanno sempre fatto?

Il Web contro Dario: “Indisponente”, e Serena: “Primedonne”

Dario e Serena hanno anche abbandonato la conversazione, accusando gli altri due di ridere loro in faccia. L’atteggiamento del ballerino della Peparini e della ballerina di Todaro non è piaciuto al pubblico di Twitter. Su dieci commenti almeno otto sono contro di loro, ma è chiaro che ci sono anche fan che li difendono. Anche perché Serena è stata votata dal pubblico Tim in studio, per cui è molto amata. Ma stavolta ha esagerato con la Celentano, tant’è che si è scusata per i modi (non per il pensiero, ha specificato).

Fatto sta che sono arrivate numerose critiche a Dario e Serena dopo il daytime di Amici 2022. Tanti hanno difeso Michele e Carola che hanno espresso il loro pensiero, come gli altri due fanno da sempre. “Carola e Michele esprimono un pensiero. Le primedonne dell’edizione prendono ed escono offese perché ‘non mi piace quando ridete cosi’. Surreale”, questo è uno dei tweet. E ancora più di qualcuno ha fatto notare che Dario “ha sempre riso in faccia a tutti”, definendolo falso. Per altri è indisponente, oltre che falso.

Per quanto sia bravo, insomma, il suo sentirsi arrivato e superiore agli altri non piace: “Dovrebbe farsi un gran bagno di umiltà”. E ancora c’è chi ha ricordato che qualche giorno fa mentre Crytical elogiava Carola, Dario faceva smorfie. Questi sono altri pensieri del Web contro Dario e Serena:

“Finché Carola e Michele stavano zitti andava bene, ora che si sono letteralmente stancati di essere perc..ati e rispondono con educazione passano per arroganti. Sono sinceramente piena. Questi due professionisti non li meritano”

“Che poi mi fa morire che lo dicono pure di sentirsi più versatili di Michele e Carola poi quando glielo dicono in faccia si offendono (e in questo caso parlo di Dario in particolare)”

qualcuno ricordi a dario le espressioni di merda che faceva nel confessionale quando francesco parlava di carola #amici21 — sara (@jvstlikemagic) April 13, 2022

Finché Carola e Michele stavano zitti andava bene,ora che si sono letteralmente stancati di essere perculati e rispondono con educazione passano per arroganti???? Sono sinceramente piena. Questi due professionisti non li meritano❤️ #Amici21 #carolapuddu #carola #michele #caroligi pic.twitter.com/b0eqGpjhzM — ❤️Erika Di Biasi ❤️ (@BiasiErika) April 13, 2022

Carola e Michele esprimono un pensiero.

Le prime donne dell'edizione prendono ed escono offese perché "non mi piace quando ridete cosi".

Surreale.#Amici21 — ????Anto????️‍???? (@antorosk) April 13, 2022

Dario può essere un bravissimo ballerino e questo mai messo in dubbio, nel suo poi è molto bravo secondo me ma l’umiltà è una parte importantissima dell’essere artisti e lui dovrebbe farsi un gran bagno di umiltà #amici21 — aurora (@incazzat4) April 13, 2022

Che poi mi fa morire che lo dicono pure di sentirsi più versatili di Michele e Carola poi quando glielo dicono in faccia di offendono (e in questo caso parlo di Dario in particolare) #amici21 — ᑕᒪEᖇE_ᖴᗩᑎGIᖇᒪ (@bobobohx) April 13, 2022