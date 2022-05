Amici 21, Albe e Serena: che gaffe di Maria De Filippi!

Nel corso della puntata del Daytime di Amici 21 trasmessa quest’oggi, 4 maggio, su Canale 5 abbiamo assistito ad una gustosa gaffe della conduttrice Maria De Filippi, che ha “interrogato” l’allievo Albe, collegato dalla casetta, per fargli un bonario quarto grado sulle sue emozioni ad una manciata di ore dalla semifinale.

Collegata tramite gli altoparlanti della casetta la conduttrice ha chiesto ad Albe come stesse in questi giorni, quali fossero le sue sensazioni ma anche come si sentisse rispetto ai suoi colleghi e a Serena in modo particolare. Con la ballerina, infatti, Albe sta insieme da diverso tempo.

Proprio in questo contesto, Maria De Filippi ha commesso una gaffe che ha creato un siparietto piuttosto divertente. Ad un certo punto la presentatrice ha chiesto ad Albe “Beh con Serena è durata tanto?”, con l’allievo un po’ confuso che le ha risposto “In che senso?”. La presentatrice ha così corretto il tiro, riformulando la domanda “Cioè, è una relazione lunga ormai, oh!”. Albe ha quindi controbattuto, quasi offeso dalle parole della De Filippi “Beh, è durata, dura, dura oh!”. La De Filippi l’ha buttata sul ridere, lasciando intendere come la reazione di Albe fosse stata oltremodo esagerata.

Nel daytime di oggi, Albe ha raccontato più approfonditamente del suo rapporto con la fidanzata, che ha definito “il mio opposto”. A quanto pare, la relazione fra i due va ancora avanti a gonfie vele (“Non litighiamo mai, è strano perché io ho sempre avuto poco carattere in queste cose” ha sottolineato il concorrente).

Il rapporto speciale fra i due concorrenti prosegue fin dallo scorso ottobre ed è sbocciato a pochi giorni dall’inizio del programma. Nella puntata trasmessa lo scorso 25 ottobre i due furono formalmente costretti ad uscire allo scoperto, dopo settimane di rumors. Per Serena, Albe aveva lasciato la fidanzata Giulia, che non aveva comprensibilmente preso molto bene la cosa, anche perché la verità la ragazza l’aveva scoperta solo tramite le quotidiane anticipazioni sulla trasmissione.

Che quella fra Serena e Albe sia attualmente una relazione solida, dunque, non c’è dubbio. Che sia poi destinata a durare anche fuori dal reality questo ce lo dirà solo il tempo.