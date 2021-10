Amici 21, i baci di Albe e Serena infiammano lo studio: le reazioni

Albe e Serena sono la prima coppia di Amici 21? Magari è un po’ presto per parlare di coppia, ma è chiaro che stiano vivendo un flirt in casetta. Le anticipazioni della registrazione di mercoledì scorso avevano già svelato che i due allievi si erano avvicinati, quando nel daytime non era ancora andato in onda nulla. In fase di montaggio sono stati bene attenti a non mostrare nel daytime i baci tra Albe e Serena ad Amici, ma hanno mostrato a fine settimana il loro avvicinamento. Oggi, domenica 24 ottobre, è finalmente andata in onda la puntata attesa dagli appassionati di gossip.

Gli amori ad Amici sono sempre sbocciati, ma da un paio di edizioni sono amori alla luce del sole. Fino a qualche anno fa Maria De Filippi spesso era anche attenta a non fare i nomi degli innamorati della classe, erano loro a rivelarsi quando arrivavano nelle casette del Serale. Oppure sui social, o dandosi dei baci nei corridoi della scuola. Altri invece preferivano non uscire allo scoperto. Ebbene, da quando il talent è diventato anche un po’ reality, dando modo al pubblico di affezionarsi di più agli allievi, non possono più nascondersi.

Così quando avviene qualcosa se ne parla anche in puntata, per pochi minuti ma se ne parla. Lo hanno scoperto sulla loro pelle prima Carola e Luigi, che però vivono una timida simpatia ancora non sfociata in flirt, e oggi altri due allievi. Maria ha chiamato al centro dello studio Raimondo Todaro, appassionato di gossip tra gli allievi, e lo ha invitato a indovinare chi tra tutti si erano baciati. Todaro ha guardato negli occhi uno per uno, per captare reazioni imbarazzate o sospette, e alla fine ha indovinato. La Cuccarini invece no, ha puntato su LDA con Serena, sbagliando.

Albe e Serena si sono baciati ad Amici 21 e vedendo i loro baci sullo schermo hanno avuto reazioni diverse. Eh sì, non il bacio ma i baci: ce ne sono stati tanti, tantissimi e chissà quanti ce ne saranno ancora! Vedendo che erano stati montati proprio tutti, Serena ha nascosto la testa fra le mani, mentre Albe ha reagito con le mani al cielo. Insomma ha esultato, ma con tanta ironia per combattere l’imbarazzo. Lo studio era infuocato, ci sono state urla e applausi alla nuova coppia e i professori si sono divertiti. Maria non ha chiesto ai diretti interessati di commentare dopo il video, scopriremo le reazioni in casetta durante il daytime in settimana.