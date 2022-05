Amici 2022, veleni in casetta: Serena inchiodata, tutti contro. Zerbi stupisce

Domani andrà in onda la semifinale del Serale di Amici 2022 e in vista della penultima puntata le squadre si sono espresse sugli avversari. I professori hanno incontrati i propri allievi e hanno commentato insieme perché loro meriterebbero la finale più degli altri. Chi avrebbe mai detto le discussioni non sarebbero nate a causa di Rudy Zerbi? Il professore sembra aver esaurito le cartucce, o meglio non vede più nemici intorno a lui. Zerbi infatti riconosce in Sissi, Alex e Albe dei degni avversari e lo ha detto chiaro e tondo al suo allievo Luigi: dovrà sudare e combattere per un posto in finale.

Rudy ha elogiato gli altri cantanti giunti in semifinale, soprattutto Albe. Per quanto riguarda Sissi e Alex, invece, ritiene, a parer suo, che a entrambi manchi qualcosina che si aggiunga al talento e alla voce, ma che siano comunque dei validi candidati alla vittoria. Insomma, secondo lui sono tutti sullo stesso piano nella categoria canto e tutto può succedere. Chi lo avrebbe mai detto? Le parole del professore hanno stupito una parte di pubblico, visto che di solito è molto agguerrito e pungente. In realtà, però, non è la prima volta che Zerbi si esprime a favore di un allievo non suo e il fatto di essersi complimentato con gli avversari a un passo dalla finale forse vale doppio.

Al contrario, invece, Alessandra Celentano ha confermato quanto detto e ridetto su Serena e Dario e vede Michele vincitore della danza. Come lei anche le altre squadre, però, hanno tirato l’acqua al loro mulino condannando gli allievi delle altre squadre. E lo hanno fatto anche i rispettivi allievi! In particolare un parere di Serena su Dario ha acceso lo scontro in casetta. Nel daytime di Amici 21 in onda oggi infatti i semifinalisti hanno scoperto cosa hanno detto gli altri nei vari incontri. Se Michele si è detto non stupito delle parole di Dario su di lui perché lo sapeva già, lo stesso non ha potuto dire Dario di Serena!

Pare infatti che Dario e Serena fossero molto solidali e amici, tant’è che Dario non si è minimamente espresso su Serena nell’incontro con i professori. Anzi ha detto che a lui piace molto come ballerina. Serena non ha ricambiato i complimenti, o meglio lo ha fatto ma aggiungendo che nelle ultime settimane ha notato che in alcune coreografie non vedeva più Dario. Quest’ultimo scoprendo il pensiero dell’amica non l’ha presa bene. Dario è cascato dal pero su Serena, non sospettava minimamente che lei avesse questo pensiero e soprattutto avrebbe gradito glielo dicesse, visto il rapporto che hanno.

“Se tu te ne esci con il fatto che anche mentre ballo questa cosa si vede per me è una novità”, le ha detto Dario. Serena ha provato ancora a difendersi: “Non è una cosa che ti vengo a dire così. Mi erano state fatte le domande e l’ho detto. Non te l’ho detto prima perché lo sapevi anche tu”. E ancora Dario ha negato: “No, non lo sapevo, ma mi senti quando parlo? Questa cosa è una novità, soprattutto da parte tua”. Ancor prima le ha lanciato una bella stoccata a Serena: “Dal non dire niente a nessuno adesso sta parlando tantissimo a quanto pare”.

Serena ha tentato di arrampicarsi sugli specchi, ma più lo faceva più qualcuno la tirava giù. E non solo Dario. Quando la ballerina ha spiegato di aver detto qualcosa perché doveva dire qualcosa l’hanno stoppata. Non era obbligata e soprattutto se ha detto quella cosa è perché lo pensa e nessuno l’ha obbligata, le hanno spiegato Alex e Sissi. Anche Albe ha difeso Dario con Serena: “Non è dire qualcosa per forza, devi dire quello che senti tu. Sennò sembra che ti hanno quasi obbligato. Non per forza, hai voluto dirla, hai scelto di dirla”. La ballerina è sembrata un po’ a disagio, come se fosse stata beccata con le mani nel sacco.