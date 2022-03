Amici 2022, anticipazioni sulle squadre del Serale: i possibili abbinamenti

Stanno circolando sul Web le prime ipotesi sulle squadre del Serale di Amici 2022. Anche quest’anno non ci saranno squadra Bianca e squadra Blu, ma gli allievi indosseranno la felpa con i nomi dei professori sulla schiena. La produzione fa degli abbinamenti tra gli insegnanti per avere tre squadre formate sia da cantanti sia da ballerini. Insomma, ogni squadra ha un professore di canto e uno di ballo che portano con loro i rispettivi allievi. Un esperimento già provato l’anno scorso e nel quale però i professori sono protagonisti ancor più del pomeridiano. Tutto è nelle loro mani, sono loro infatti a decidere quale squadra sfidare e con quale prova, con la possibilità di lanciare comparate o guanti di sfida.

Lo scopo dei professori è fare in modo di terminare la puntata senza perdere concorrenti. Così facendo attuano delle strategie e tra queste c’è anche il mettere in evidenza le lacune degli avversari. Detto in parole povere non si mira solo a mettere in risalto i talenti dei concorrenti. Una battaglia già vista nel Serale di Amici, l’anno scorso. E quindi ancora spazio a scontri tra professori, ai duelli sulle pedane rosse, a guanti di sfida lanciati e rifiutati. Proprio tenendo conto di questo le indiscrezioni sulle coppie di professori al Serale di Amici 2022 che circolano oggi potrebbero corrispondere a realtà.

La pagina Instagram Uominiedonneclassicoeover ha riportato dei rumor sui possibili abbinamenti. Queste sarebbero le squadre del Serale 2022:

Rudy Zerbi e Alessandra Celentano: LDA, Calma, Luigi, Gio Montana, Michele, Carola e Leonardo;

Veronica Peparini e Lorella Cuccarini: Sissi, Alex, Aisha, Dario, John Erik e Alice;

Raimondo Todaro e Anna Pettinelli: Christian, Nunzio, Serena, Crytical e Albe.

Potrebbero essere proprio questi gli abbinamenti se si pensa alle rivalità nate nel corso del pomeridiano. Così facendo, infatti, ci sarebbe Zerbi contro Pettinelli e allo stesso tempo ci sarebbe anche Celentano contro Todaro. La squadra Peparini-Cuccarini sarebbe del tutto neutrale al momento e potrebbe rivelarsi la squadra degli imbattibili, come lo erano l’anno scorso Giulia Stabile, Samuele Barbetta e Aka 7even.

Se così non fosse, le squadre del Serale di Amici 21 potrebbero prevedere abbinamenti diversi. Zerbi-Celentano è una costante: impossibile che si separino. Però potrebbero abbinare Peparini e Pettinelli perché hanno fatto squadra già l’anno scorso. Di conseguenza resterebbero Todaro e Cuccarini insieme. Al momento sono ipotesi, tutte possibili. Manca poco ormai e le anticipazioni sul Serale diventeranno ufficiali. Non appena andrà in onda l’ultima puntata domenica, infatti, nei daytime si scopriranno i tre abbinamenti ufficiali.