Oggi è scoppiato il caos nella casetta immersa negli Studi Elios. Il Serale di Amici 2021 sta accendendo le rivalità tra gli allievi e la divisione in squadre ha forse accentuato il tutto. Ancora una volta oggi Alessandra Celentano ha inviato un guanto di sfida a Rosa Di Grazia, mettendola contro Serena Marchese. La settimana scorsa ne ha lanciati due, questa settimana anche e ha modificato il guanto contestato nella prima puntata. Ha eliminato i passi di danza classica nel Can Can, ma secondo Tommaso e Serena la coreografia è ancora più difficile adesso. Il ballerino però ha riconosciuto la genialità della sua insegnante: ha eliminato la danza classica che è stata contestata ed è riuscita comunque a rendere tutto più difficile. Maria ha chiesto a Serena di pronunciarsi su questa sfida, ma la ballerina ha preferito non esprimersi stavolta.

Dopo un po’ Serena è scoppiata a piangere, non sostenendo più la tensione e sentendosi addosso le risate della squadra Arisa-Cuccarini. La ballerina ha accumulato già dalla settimana scorsa, quando Rosa ha commentato il primo guanto dicendo che le linee non sono tutto se poi si ha “la faccia da morta”. Oggi non ha retto e si è abbandonata alle lacrime. Maria le ha chiesto perché piangeva, lei non riusciva a parlare quindi Enula, Leonardo e Sangiovanni hanno provato a spiegare per lei. In effetti già ieri la ballerina è stata attaccata quando stava semplicemente parlando di sé, Giulia era intervenuta per farlo capire a Rosa e Martina. Appena i tre cantanti di Zerbi hanno detto che Serena forse piangeva per ciò che era successo prima, Rosa ha esclamato: “Perfetto, mo si è aperto il discorso. Io qua volevo arrivare”.

Leonardo le ha spiegato che quando Serena parla per sé Rosa prova sempre a sminuirla. Lei ha replicato dicendo: “Ci siamo dimenticati come si è presentata Serena”. Se in questo momento Rosa ha ammesso di avercela un po’ con Serena per come si è presentata, poco dopo ha ammesso l’esatto contrario. Quindi si è acceso lo scontro tra Leonardo e Rosa ad Amici, si sono punzecchiati a vicenda. Il cantante ha detto che è la Celentano a mandare i guanti di sfida, Rosa non dovrebbe prendersela con Serena. Lei ha negato di farlo, ma anche Giulia le ha detto che a volte sembra così. Leonardo le ha chiesto di abbassare la voce, Rosa ha replicato così: “L’attore vallo a fare da un’altra parte”.

Secondo Rosa, Serena stava piangendo per altri motivi ma la ballerina ha confermato che invece era per i modi che hanno nei suoi confronti. Enula, Sangiovanni e Leonardo hanno continuato a difendere la loro compagna di squadra, ricordando anche la frase della “faccia da morta”. La ballerina ha iniziato ad accusare gli altri di essere ipocriti, Enula l’ha invitata a non fare battutine per confrontarsi in modo civile. Serena ha spiegato le sue motivazioni:

“Quando si parla di queste cose non ho lo stesso atteggiamento che hai tu, o Martina. Io mi sento tipo attaccata. Io non sto là a dire che vinco io perché ho le linee. Mi ha dato fastidio quando hai detto dell’espressività, della presenza scenica e tutte ste ca…te. Io non ho bisogno di dire così, io dimostro sul palco. Ma con questi atteggiamenti io non produco bene, sto male dentro. Scoppio a un certo punto”

Dopo questo sfogo di Serena, Rosa ha iniziato a parlare di vittimismo. Ha proseguito tirando in ballo la sua situazione con la Celentano, ma le hanno fatto notare che Serena non ha nulla a che fare con le critiche che le fa la professoressa. Non dovrebbe prendersela con l’allieva, insomma. Rosa ha sbottato: “Mo mi avete rotto”, ed è andata via dalle gradinate. Mentre la ballerina si allontanava, Sangiovanni la accompagnava con un applauso. L’impressione è che tanti in casetta fossero stanchi dell’atteggiamento di Rosa e che oggi siano esplose tutte le tensioni. Rosa si è isolata in veranda e si è sfogata contro tutti:

“Ma quanto siete falsi, che schifo. Il vittimismo. Siete tutti un branco di falsi. Parac…i, finti. Un minimo gli farei passare [di quello che passa lei ndr], un minimo. Siamo tutti bravi a piangere e a fare le vittime. Poi tutti avvocati difensori, ma campate”

Rosa ha sfogato il nervosismo e la tensione e ha pianto a sua volta, poi è rientrata e ha chiesto a Serena di chiarirsi da sole. Le due ballerine si sono confrontate e Serena ha spiegato cosa le ha dato fastidio. Rosa ha negato di riferirsi a lei quando parla di facce morte o quando ride con Martina, Serena pare le abbia creduto. Sui social, invece, un po’ meno.