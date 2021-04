Nel daytime di Amici 2021 in onda oggi, su Canale 5, è andata in onda la lavata di testa di Anna Pettinelli al suo allievo Aka7even. Quest’ultimo dopo la scorsa puntata del Serale non ha nascosto perplessità sulle scelte della sua insegnante, pensando forse di essere stato penalizzato. “Questa è pazza”, aveva detto addirittura. La Pettinelli, giustamente, non ha gradito vedere questi sfoghi del giovane cantante quindi lo ha convocato in sala prove per spiegargli le sue scelte, e non solo. Ciò che il pubblico ha visto è stato un mega rimprovero furioso della Pettinelli contro Aka7even. Infatti ha subito detto di essere “inca..ta nera” per ciò che ha sentito. Gli ha detto che per mezzora ha criticato lei ma in realtà avrebbe dovuto farsi un esame di coscienza, anziché addossare ad altri le colpe.

“Io non sono pazza, sono 40 anni che faccio questo mestiere e metto i pezzi che credo piacciano alla gente. Ho un orecchio che credo tu non abbia”, ha sbottato subito l’insegnante. Anna si è sentita addossare colpe che non ha perché, ha fatto presente ad Aka, è stato lui a scegliere i brani da portare nella scorsa puntata. Ha scelto di schierare Cu’mme perché c’erano due giudici napoletani sulle poltrone, ma non ha colpe se i giudici propendono per Sangiovanni. Non a caso ha deciso di mettere in risalto altro di Aka7even contro Sangiovanni, ma neanche questo è piaciuto al cantante. A proposito di Yellow ha detto di averlo schierato perché è il pezzo suo più forte e se fosse uscito il pubblico del Serale non lo avrebbe sentito. “Ha ragione, mi scuso. Mi scuso assolutamente”, ha detto Aka.

Ma la Pettinelli era un fiume in piena, ha detto che negli ultimi tempi non le piace nulla di Luca: né come lavora né come si relaziona agli altri né come sta in casetta. E ha notato che ha sempre una scusa pronta quando arriva impreparato alle prove. Viene accontentato in tutte le sue richieste, dai medicinali a farsi i capelli, alla fine invece dà le colpe alla Pettinelli. L’insegnante era fuori di sé e ha fatto capire ad Aka che contro Leonardo non poteva cantare brani di altri cantanti, ma solo i suoi per convincere i giudici. Quindi ha proseguito:

“L’hai scritta tu Yellow, non l’ha scritta fra cavolo da Velletri. Sei ciuccio e presuntuoso. Meno chiacchiere, meno lamentarsi. Hai 20 anni, hai questa di occasione. […] Sei osservato minuto per minuto e sei quello che rompe, che si lamenta continuamente. Ti lamenti di tutto. Tu hai scelto questi pezzi.

Gli ha fatto capire che deve sfruttare al meglio la vetrina del Serale di Amici 2021 e concentrarsi di più, visto che perde sempre contro Sangiovanni. Quindi è il momento di trovare nuovi campi di battaglia e riuscire a battere i suoi avversari. Che sia Sangiovanni o un altro. Lo ha invitato a tirare fuori le sue armi altrimenti in finale non ci arriverà, chiedendogli di fidarsi di lei. E ancora:

“Sei un bambino capriccioso, Luca! Sei andato avanti per mezzora a lamentarti con tutti gli altri. Tappa quella cavolo di bocca, usala per cantare non per lamentarti. […] Vorrei dirti una cosa. Quando Rudy ha detto che le tue barre rispetto a quelle di Sangiovanni erano bruttine… aveva ragione!”

Anna Pettinelli ha spiegato ad Aka che quando scrive le sue barre dovrebbe concentrarsi di più, anziché scriverle con leggerezza. Dovrebbe leggerle, rileggerle e capire se può migliorarle. Anche perché cos’ha da fare in casetta, se non studiare? “Ciuccio e presuntuoso, va a studiare. Abbiamo perso già troppo tempo”, ha aggiunto prima di terminare l’incontro.