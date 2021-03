Amici 2021, Aka7even contro Pettinelli: “Denigra ciò che faccio”, è frattura?

Aka7even e Anna Pettinelli sembrano non essere più sulla stessa lunghezza d’onda al Serale di Amici 2021. Non hanno mai avuto problemi, ma al momento l’allievo pare non comprenda più le scelte della sua insegnante. Già nel daytime di ieri sera Aka7even non ha nascosto le sue perplessità. Nella seconda puntata del Serale è finito al ballottaggio contro Leonardo Lamacchia; ha vinto, ma non era comunque soddisfatto. Quindi dopo la puntata ha avuto uno sfogo contro la sua insegnante. Secondo lui la Pettinelli avrebbe sbagliato le canzoni da schierare, in particolare non ha compreso la scelta di Yellow. Anche Martina gli dava ragione, ma non solo: Tancredi ha suggerito all’amico di cambiare tattica nella prossima puntata.

Dopo un po’, Aka ha detto di non aver capito la sua insegnante nell’ultima puntata. Non ha compreso la scelta di Cu’mme visto che in prova, ha detto, non gli usciva benissimo al contrario della canzone I tuoi particolari, che non è stata schierata. “Non mi ci dovevi proprio far arrivare all’eliminazione”, ha detto ieri. Si aspetta di più dalla Pettinelli insomma, ma anche il tentativo della professoressa di valorizzare le sue doti canore non lo hanno convinto. Nel daytime di oggi è arrivato un guanto di sfida di Anna Pettinelli contro Sangiovanni. Ha deciso di chiedere Fallin di Alicia Keys, togliendo la possibilità sia a Sangiovanni sia ad Aka di scrivere barre, usare autotune o arrangiare il brano. Vuole insomma che la giuria noti che Aka sappia cantare ed è intonato, mentre Sangiovanni, che ha sempre vinto, no.

Nonostante la Pettinelli si sia giustificata dicendo di non voler denigrare Sangiovanni ma di voler solo mettere in risalto Aka, i ragazzi non la pensano allo stesso modo. Perché che Sangiovanni non sia intonato quanto Aka è risaputo, infatti poco dopo ha detto che se sarà in difficoltà non è un suo problema. “Se per lei è divertente far vedere a tutti che non so cantare bene facciamolo vedere. Se la sfida è sul cantare e i giudici devono analizzare quello non penso ci sia neanche bisogno di fare il guanto”, ha commentato Sangiovanni. I due allievi hanno concordato sul fatto che avrebbero voluto scrivere barre e personalizzare l’esibizione. Aka7even ha detto:

“A questo punto sembra anche che la Pettinelli pensa che la mia scrittura non sia al livello di quella di Sangio. Sì, sembra che denigri anche me. Io non sono un interprete, io sono un cantautore. Nel momento in cui mi metti un pezzo senza barre per far vedere la mia vocalità, non è quello il mio obiettivo. Questo guanto denigra ciò che faccio”

In collegamento telefonico, Anna Pettinelli ha confermato la sua scelta spiegando che ha intenzione di mettere in risalto le sue doti canore, a dispetto di quelle di Sangiovanni. Secondo lei questo è l’unico modo per mettere alla pari i due allievi, Aka ha chiesto di inserire la scrittura. La Pettinelli non ne ha voluto sapere, ha chiesto ad Aka di fidarsi di lei perché pensa che così verrà fuori la sua potenzialità. Queste le parole della professoressa:

“Se Sangiovanni avrà delle difficoltà sono problemi suoi, non vedo il guanto scorretto. Se stonerà è un problema suo. La tua insegnante ti dice che è il momento di far vedere che sai cantare”

Queste parole non hanno convinto del tutto l’allievo. Aka si è sentito sminuito anche dalla spiegazione dell’insegnante: