Tre ballerini nella prima puntata del Serale di Amici 2021 non usano i costumi di scena. Il motivo? Un provvedimento disciplinare. Non ci sono altri perché dietro questa decisione, quindi non fa parte della scena o non è stata una richiesta da parte del nuovo direttore artistico Stéphane Jarny. Anzi, di sicuro lo spettacolo necessitava dei cambi di abito tra una prova e l’altra. Sono ormai distanti i tempi in cui gli allievi indossavano le tute, da qualche edizione invece hanno dei vestiti di scena veri e propri. E soprattutto i ballerini li cambiano in base ai quadri che portano in scena, di sfida in sfida.

Ebbene, già nella prima puntata Samuele, Serena e Alessandro non hanno i costumi di scena. Tutto è stata una conseguenza di un loro comportamento. Nella puntata del pomeriggio, infatti, la produzione si è collegata con la casetta per dare la comunicazione agli allievi. La voce ha spiegato che nel corso dei mesi hanno chiesto più volte ai ballerini di essere più veloci nel cambio dei costumi durante la puntata. Questo perché Amici di Maria De Filippi è comunque un programma televisivo e il tempo è denaro. Nel Serale di Amici ancor di più: è vero che le puntate sono registrate e potrebbero tagliare eventualmente i minuti persi dagli allievi, ma in questi minuti persi gli altri che fanno? Maria, i giudici li guardano cambiarsi nel frattempo?

Insomma, i meccanismi e i tempi televisivi vanno rispettati per evitare di pregiudicare il ritmo del programma. Pare quindi che la produzione abbia ripetuto più volte ai tre ballerini in questione di velocizzarsi, ma non sono riusciti a farlo. Inoltre quest’anno la produzione non può aiutare gli allievi a cambiare i costumi di scena, per le norme anti-Covid. Hanno fatto tante prove in vista del Serale, ma la situazione non è cambiata. Per tutti questi motivi la produzione ha preso una decisione:

“Vista la vostra incapacità di porre rimedio a questa mancanza, la produzione si trova costretta a prendere una decisione: l’eliminazione dei costumi durante le puntate di tutto il Serale”

I ragazzi del Serale sono stati messi davanti a una scelta: rinunciare tutti ai costumi oppure limitare il provvedimento ai tre ballerini reputati lenti. A maggioranza, la classe ha deciso che solo Serena, Alessandro e Samuele non useranno i costumi di scena al Serale di Amici 2021.