Amici, Martina Miliddi: il post di ringraziamento, chi non è stato nominato

Martina Miliddi rompe il silenzio sui social, pubblicando un post dopo l’eliminazione da Amici di Maria De Filippi. Tra le persone ringraziate non figura la professoressa Alessandra Celentano. L’allieva di Lorella Cuccarini ha dovuto dire addio al talent show nella fase del serale durante la diretta di sabato 17 aprile, terminando la sua esperienza televisiva.

Martina ha scelto di non menzionare nel post di ringraziamento allo show la coreografa e insegnante di danza classica. Non un caso o una svista, bensì una scelta ponderata: con ogni probabilità la non nomina della Celentano dipende dal fatto che quest’ultima non ha mai celato di non ritenere la Miliddi una danzatrice all’altezza di partecipare alla fase finale della trasmissione di Canale Cinque.

Innanzitutto la ragazza ha espresso la sua gratitudine in generale verso il programma per l’opportunità che le è stata concessa. Quindi il grazie alla sua coach, Lorella Cuccarini “che ha sempre creduto in me, per avermi fatto scoprire il mondo del musical che non pensavo potesse appartenermi, te ne sarò sempre grata”.

Parole di stima poi per Umberto Gaudino e Francesca Tocca, che al pari della Cuccarini, sempre come sottolinea Martina, l’hanno sempre spronata, riponendo fiducia in lei. La giovane ha proseguito ringraziando altre figure del mondo di Amici di Maria De Filippi.

Come sopra detto a non essere menzionata è stata la prof Alessandra Celentano. “Porto nel mio bagaglio tutte le cose più belle che questa esperienza mi abbia dato. Le critiche, i giudizi e i commenti negativi li lascio li, alla vecchia me. La ragazza insicura con mille punti di domanda”, ha aggiunto per poi concludere affermando che ora il suo obbiettivo è di dare spazio a se stessa e alla sua nuova vita, “sperando che sia ricca di emozioni e opportunità”. “E ora.. che la mia avventura abbia inizio”, l’ultima chiosa.

Amici 2021, serale: Aka7even non ha abbracciato Martina dopo l’eliminazione

Martina ha detto addio al talent show Amici 2021 venendo inondata dall’affetto dei suoi compagni di avventura all’interno della scuola. Diversi i ragazzi che l’hanno sostenuta sia durante il percorso nel programma sia nel momento dell’eliminazione. Tra questi, però, non c’è stato l’ex fidanzato Aka7even che ha scelto di rimanere a distanza dalla danzatrice.

Un gesto compiuto sia prima che a Martina fosse comunicato il risultato del ballottaggio (ha optato per dare sostegno a Deddy), sia dopo il pronunciamento dell’esito. Infatti si è ben guardato dall’andare ad abbracciare l’ex compagna.