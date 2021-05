Amici 2021, Maria commenta con Giulia il primo bacio con Sangiovanni

La ballerina ha visto il video con il riassunto del percorso nella scuola, un video in cui non poteva mancare la storia d’amore con il cantante di Lady

Giulia Stabile è in finale ad Amici 2021 e oggi è toccato a lei vedere il video con il suo percorso nella scuola. In questa ultima settimana di daytime, i cinque finalisti vengono chiamati uno a uno nello studio del pomeridiano e seduti su dei cuscini si godono le immagini che riassumono la loro esperienza ad Amici 20. Nel percorso di Giulia non poteva mancare la storia d’amore con Sangiovanni! Il cantante è stato molto importante nella crescita personale della ballerina, una crescita che poi si è vista anche nelle sue esibizioni. Giulia grazie a Sangiovanni ha raggiunto una consapevolezza e una sicurezza di sé stessa che le ha permesso di dare il massimo anche in coreografie in cui prima si sentiva poco a suo agio.

Giulia oggi si piace anche grazie a Sangiovanni, i due giovani artisti hanno vissuto e stanno vivendo un amore giovane e puro. Questo anche per la loro giovane età: hanno appena 18 anni. Amici rimarrà per sempre nel cuore di Giulia non solo per la crescita artistica, ma anche perché non potrebbe mai dimenticare il suo primo bacio. Proprio così, c’è questo dettaglio affettivo che la legherà per sempre a questa scuola: Giulia ha dato il suo primo bacio ad Amici 2021. Quel momento di grande gioia – seppure sia stato seguito da un apparente ripensamento – è stato commentato anche dalla conduttrice oggi.

Maria De Filippi ha raccolto le sensazioni dei finalisti dopo il video del percorso nella scuola. Lo stesso ha fatto oggi con Giulia. Già quando Sangiovanni è comparso nel video la ballerina si è emozionata, facendo un salto di gioia. Ma nulla in confronto all’imbarazzo che ha provato quando la conduttrice le ha chiesto di parlare del primo bacio con Sangiovanni! Maria glielo ha chiesto, ma la ballerina è scoppiata nella sua inconfondibile risata coinvolgente riuscendo a dire poco, alla fine.

“A me piace tanto Sangio”, questo ha detto Giulia. “Ma va, non lo aveva capito nessuno Giu. Non lo avevamo proprio capito”, ha risposto la conduttrice. La ballerina è andata avanti a dire quanto le piace il cantante, quindi Maria le ha fatto altre domande su Sangiovanni. Le ha chiesto se gli ha scritto una lettera e lei ha risposto di sì, anche perché è andata in onda nel daytime. Maria e Giulia sono andate avanti a parlare di Sangiovanni, poi la conduttrice ha chiesto alla finalista di Amici 2021 come si sente in vista della finale. Lei non ha negato di avere un po’ di paura di lasciarsi condizionare dal fatto che sarà l’ultima volta che si esibirà nel programma.