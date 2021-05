Amici 2021, Giulia e Sangiovanni litigano e lui crolla: interviene Maria

Oggi è andato in onda un daytime di Amici 2021 molto intenso, ma non tanto per il litigio tra Sangiovanni e Giulia quanto per la lezione di Maria De Filippi. Come spesso accade, in tutti i suoi programmi, la conduttrice è riuscita anche oggi a tirare fuori dei lati di una persona che non tutti riescono a cogliere. Lo ha fatto per spiegare a Giulia Stabile in cosa stava sbagliando con Sangiovanni. Ma nel suo discorso, materno e profondo, ci sono parole di cui ogni persona può appropriarsi. Di sicuro ci sono tanti adolescenti, tanti ragazzi che hanno a che fare con le problematiche contro cui ancora combatte Sangiovanni, e che si trascina da anni ormai.

Giulia e Sangiovanni hanno bisticciato ad Amici perché la ballerina si era innervosita per diversi motivi. Sia per qualche episodio con Deddy sia per l’assenza di Samuele. Avrebbe voluto che il fidanzato capisse il suo nervosismo, ma non sempre è facile e quindi lui ha alzato la voce facendo capire che anche lui ha i suoi momenti e i suoi pensieri. Sangiovanni è scoppiato a piangere. A questo punto Maria si è collegata in diffusione con la casetta e ha provato a far capire a Giulia perché Sangiovanni aveva reagito così. La conduttrice ha ripercorso sommariamente il passato a scuola del cantante, gli episodi di bullismo e le difficoltà a gestire la rabbia. A tal proposito ha detto:

“A volte sentirsi isolati, tra virgolette diversi, allontanati e non accolti, con magari qualcuno di più adulto che ti dice che nella vita non combinerai nulla i modi di reagire possono essere tanti. Inizialmente pensi non è giusto, poi pensi forse è vero, poi ti viene rabbia, ti chiudi in una stanza e vorresti spaccare tutto. Dai i pugni contro il muro e ti fai male”

Quindi Maria ha fatto una serie di riflessioni insieme a Giulia per spingerla a essere più comprensiva con Sangiovanni. Farle capire che anche lei dovrebbe accorgersi dei momenti no del ragazzo. Le ha fatto notare che quando una persona supera dei momenti molto difficili, quando riesce a trovare un modo per canalizzare la rabbia, allora tende a proteggere gli altri. Ma proteggendo gli altri può succedere di non proteggere più sé stessi e nessuno si accorge in quei momenti che in realtà è una fatica non proteggersi. Le parole della De Filippi su Sangiovanni sono andate avanti così:

“Quando lui va sul palco mostra una sicurezza, perché lì è sé stesso, canta quello che ha scritto. Però poi le sue fragilità le ha anche lui, no? Allora quella parte di te Giulia che a volte fa sorridere, fa divertire eccetera e fa pensare che quella è la tua purezza, la tua ingenuità… Ce l’ha anche lui. Semplicemente non la fa vedere. Quando l’ha fatta vedere lo hanno allontanato e gli hanno detto che nessuno lo avrebbe capito”

La conduttrice ha notato che Sangiovanni in ogni canzone che scrive c’è sempre in qualche modo la difesa del più debole. Il cantante in effetti parla sempre di accettazione e rivendica il diritto di essere sé stessi. Senza dimenticare che Sangiovanni ha appena compiuto 18 anni e che anche lui ha i suoi pensieri. Pensieri che Giulia dovrebbe comprendere:

“Avere dei riconoscimenti come il successo di un pezzo ti crea una responsabilità e anche la paura di non riuscire a mantenere le cose. E stare con una persona vuol dire anche cercare di capire queste cose, anche se non te le fa vedere”

La conduttrice è andata avanti ricordando che prima dell’eliminazione di Samuele, Sangiovanni si è preoccupato di fargli capire che se fosse uscito non doveva mettere in dubbio le sue qualità. Che l’esclusione dal programma non gli toglieva il dono che ha, il talento. Non si è limitato ad abbracciarlo e a dirgli che tutto sarebbe andato bene, ma ha cercato di spiegargli parola per parola che non doveva sentirsi meno degli altri se fosse uscito. “Quello che ti dico è che forse ha bisogno di attenzioni anche lui”, ha detto a Giulia. Per tutto il tempo del discorso Sangiovanni ha tenuto il volto tra le mani e continuava a piangere. Quando Maria li ha lasciati soli, Giulia ha chiesto scusa al suo fidanzato. Gli ha tenuto la mano, lo ha abbracciato. “Scusami tu se ho urlato”, ha risposto lui.