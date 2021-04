Amici 2021, Giulia e l’abito blu di 100 anni: un dono speciale da Margherita

Giulia Stabile di Amici 2021 è una delle protagoniste indiscusse di questa edizione. Nonché una delle favorite alla vittoria. La ballerina è riuscita a conquistare il pubblico non solo con la sua danza, ma anche per la persona che è. Giulia ha rapito i cuori di tantissimi spettatori del talent show, ha fan di tutte le età e la conferma è arrivata oggi. Nel daytime Maria De Filippi le ha consegnato il regalo della signora Margherita, una spettatrice del programma. Insieme al regalo c’era una bellissima lettera che la signora Margherita ha scritto per Giulia, spiegandole perché la apprezza come ballerina ma anche come persona.

Prima di aprire il regalo, Maria ha letto a Giulia la lettera della spettatrice. La signora ha spiegato di averla notata sin dall’inizio per la risata particolare. Seguendola ad Amici, si è affezionata a lei in modo speciale:

“Mi sei entrata nel cuore. Cosa ho visto in te? Disagio, ingenuità, purezza e umiltà. Quando balli escono prorompenti la tua forza, la coerenza, l’eleganza e la decisione. Ballando non si notano le fragilità. La tua parte fragile diventerà punto di forza”

Le ha scritto di aver sempre visto una ragazza umile, buona e serie; che non ha mai visto in lei scorrettezza, arroganza o presunzione. Per questo la signora Margherita ha deciso di regalare a Giulia un abito blu molto speciale. Un abito indossato da sua madre quasi cento anni fa in una occasione molto importante. Lo vedeva da tempo nell’armadio in attesa di essere donato. “Dopo averti seguita ho pensato che l’occasione per regalarlo sei proprio tu”, ha aggiunto prima di farle i migliori auguri per il futuro. La ballerina ha commentato così: “Che cosa bella, è il vestito di sua mamma. È bello anche tutto ciò che ha detto prima”.

Dopo la lettera, Giulia ha indossato l’abito blu ad Amici e Maria non ha potuto fare a meno di notare che le scendeva in modo perfetto. Sembrava in effetti essere cucito su misura per lei. La conduttrice ha anche sottolineato il fatto che sia stato un gesto molto importante perché quell’abito era un ricordo della mamma della signora Margherita, venuta a mancare vent’anni fa. Non molto tempo fa c’è stato un gesto simile anche per Deddy.

Giulia era molto felice, emozionata e onorata. Era felice anche per le tante cose belle che le ha scritto nella lettera, per essere arrivata a una signora adulta e non solo a un pubblico di più giovani. La signora Margherita si è collegata al telefono con la casetta e ha parlato con la ballerina di Amici 2021. Le ha chiesto se le è piaciuto il regalo, poi le ha detto:

“Mi sembra che con te questo vestito possa assolutamente rivivere. Io non sono una facile in queste cose, ma seguo Amici da tanto e ti assicuro che quando ti ho seguito per un po’ mi è venuto assolutamente naturale. Io sento sempre cosa dice il cuore. Non ho mai contattato nessuno perché ne ho vergogna, mi sono lasciata proprio andare, perché volevo che questo importante ricordo arrivasse solo ed esclusivamente a te. Non c’è un’altra persona a cui lo avrei dato. Sono contenta”

Poi la signora Margherita ha spiegato a Giulia che la paragona a un’ostrica e non per l’aspetto, ma per il lavoro che fa. Da un granello che crea disagio l’ostrica riesce a farne una perla, lavorandolo. “Tu sei lo stesso, stai facendo di quello che hai dentro una cosa preziosa”, ha aggiunto. Quando si sono salutate, con la promessa di incontrarsi un domani, Maria ha chiamato Samuele perché vorrebbe che Giulia ballasse con l’abito blu regalato da Margherita. E ha chiesto a Samuele di creare la coreografia.