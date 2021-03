Si chiama Filippo l’ex fidanzato di Rosa Di Grazia di Amici 20. Di lui si sentiva parlare nelle prime settimane di programma, quando invece si vociferava di un flirt con Riccardo Guarnaccia. Oggi Filippo ha rilasciato un’intervista a Fanpage in cui ha parlato della guerra con Alessandra Celentano e della relazione con Deddy. Prima di tutto la loro storia: si conoscono da poco più di anno, lui stava aprendo un locale e lei ha fatto un colloquio di lavoro. Filippo ha raccontato che c’è stato tanto amore tra loro due e una forte complicità. A metà dicembre invece si sono lasciati, a causa di continui litigi e di una gelosia che non sono riusciti a gestire.

Dopo un po’ di tempo Rosa si è avvicinata a Deddy e si sono messi insieme. Cosa pensa Filippo di questa nuova relazione? Nulla di male. Non è più innamorato e Deddy non è stato la causa della loro rottura, per cui non avrebbe motivo di avercela con lui. Non ha assolutamente nessun problema con il cantante di Amici, al punto da ascoltare le sue canzoni:

“Ognuno della sua vita fa quello che vuole. Siamo diversi già a partire dall’età, io ho 25 anni e lui ne ha 18. Però Deddy mi piace, una delle canzoni che ascolto di più è Il cielo contromano”

Tuttavia Filippo ha ammesso di non riconoscere la Rosa che aveva al suo fianco. Ha detto che nella casetta è una Rosa diversa, lo ha capito quando l’ha sentita parlare in napoletano: con lui non lo ha mai fatto. Pensa sia successo perché Rosa non ha avuto un percorso facile, a causa delle critiche di Alessandra Celentano, e che abbia dovuto tirare fuori tutta la forza che ha dentro. Perché di forza ne ha davvero tanta, quanto basta almeno per non lasciarsi intimorire dal giudizio della gente. Il suo ex fidanzato Filippo ha spiegato che forse per questo è venuta fuori l’arroganza che ha notato il pubblico.

Rosa viene accusata anche di essere poco umile come persona e come ballerina, ma Filippo invece ha detto di aver conosciuto una persona molto umile e con tanti valori. Evidentemente resistere agli attacchi della Celentano hanno tirato fuori lati del suo carattere che fino a oggi non le erano mai serviti. Lui ovviamente è dalla sua parte, ha sempre sostenuto Rosa ed è a conoscenza di tutti i sacrifici che lei ha fatto per la danza. La ballerina di Lorella Cuccarini è sicura di sé e lo ha confermato anche il suo ex, ma cosa pensa allora della Celentano? “Gli attacchi di Alessandra Celentano non mi sorprendono, conosciamo i suoi standard artistici”, questo ha risposto.

Nonostante ciò, Filippo pensa che i continui attacchi della Celentano, e soprattutto i modi dell’insegnante, rischiano di compromettere la reputazione di Rosa come ballerina. Queste le parole del giovane:

“La Celentano fa bene ma c’è un limite a tutto. Credo lo abbia superato. A Rosa ha detto che è una ‘mezza ballerina’ di fronte a quasi 6 milioni di spettatori, parole come queste rischiano di distruggere la reputazione di una ragazza. È bullismo, come se mi dicessero che sono un ‘mezzo uomo’”.

Allora Rosa potrebbe vincere il circuito danza di Amici 2021, secondo lui? Filippo ha risposto di no, obiettivamente non potrebbe farcela. Secondo lui sarà Samuele a trionfare per la danza e Sangiovanni porterà a casa la coppa.